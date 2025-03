Christina Ricci reconoce qué es lo que más odia de trabajar en la industria del cine. "Temía estos días"

Christina Ricci tiene 45 años y ha pasado más de tres cuartos de su vida entre sets de rodaje, desde que debutara en 'Sirenas' allá por 1990 y saltara a la fama el año siguiente gracias a su inolvidable Miércoles Addams. Desde entonces, películas como 'Casper', 'Miedo y asco en Las Vegas' o 'Sleepy Hollow' la han encumbrado a símbolo imperecedero. Ahora, la actriz, conocida por otra generación más gracias a 'Yellowjackets' y 'Miércoles', y que acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Los Angeles, se ha abierto acerca de lo que más odia de la industria.

El honor de los Ricci

Hablando con Variety, Ricci ha afirmado su absoluto desdén por las pruebas de cámara, el momento en el que se sentía más expuesta en Hollywood: "Odiaba los días de pruebas de vestuario y pruebas de cámara porque sabía que esos eran los días donde todo el mundo me miraría y hablaría sobre lo que tenía mal en mi apariencia y lo que necesitaban arreglar. 'No podemos grabarla desde este lado'. No disfruté este tipo de cosas mientras crecía. Recuerdo que simplemente temía esos días", ha declarado.

Pero no me pasó nada horrible, realmente. He sido capaz de trabajar y superar los pequeños asuntos que no eran saludables para mi desarrollo. La industria del cine me rescató de una infancia que no era muy agradable y una familia que no era muy segura. Así que poder escapar y hacer este trabajo donde estaba totalmente segura cuando conseguía validación de adultos, y estaba basada en una habilidad que tenía y era especial, creo que me salvó de verdad.

Ricci recalca durante la entrevista que, de verdad, no ha necesitado nunca hablar en el Me Too: "He tenido mucha suerte porque nunca me han pasado cosas atroces, y nadie ha intentado aprovecharse de mí sexualmente. He estado expuesta a un par de gilipollas, pero en su mayor parte era consciente de que esas personas eran gilipollas y no tenía nada que ver conmigo". Vale, puede que su biografía no vaya a ser la más escandalosa, pero siempre está bien ver que no todo en Hollywood es un horror decadente.

