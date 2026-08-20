Este gazapo de 'Parque Jurásico' ha pasado inadvertido durante décadas, y confirma que una narrativa tan impecable como la de Spielberg puede enmascarar (casi) cualquier error

Nunca dejará de sorprenderme lo mucho que le gusta a algunas personas canalizar a su DiCaprio interior y señalar a la pantalla, como hace su personaje en 'Érase una vez en Hollywood', cada vez que detectan un error de continuidad o algún desliz que se ha colado en el plano de alguna serie o largometraje. No obstante, en muchas ocasiones, estos gazapos no hacen más que confirmar que existe esa "magia del cine" de la que tanto escuchamos hablar.

Y como muestra de ello tenemos este "fallo" de la legendaria 'Parque Jurásico' ('Jurassic Park', 1993) de Steven Spielberg.

La mano que mece al raptor

El error se comentó en un hilo de Reddit donde muchos comentaristas reconocieron no haberse percatado de ello hasta que vieron esta publicación. En el vídeo compartido puede verse la mano de un operador de 'Parque Jurásico' corrigiendo la postura del velocirraptor que abre la puerta de en la mítica escena de la cocina.

He de reconocer que he visto la primera 'Jurassic Park' infinidad de veces, y en pantallas de todos los tamaños imaginables, y jamás he detectado la intrusión del responsable del animatronic. Este hallazgo subraya la evidencia de que una buena narrativa, un buen conflicto y unos buenos personajes con un objetivo y todos los obstáculos del mundo en su contra enmascaran casi cualquier patinazo técnico o formal.

De hecho, la ficha de "goofs" —o pifias— de 'Parque Jurásico' en IMDb enumera 178 fallos de continuidad, 18 con miembros del equipo o material de rodaje visible en pantalla; incluso hay varios relacionados con la sincronía del sonido y la imagen. Pero estas cifras no son suficientes para desviar la atención ni romper la magia de la película de Steven Spielberg, un espectáculo que continúa resultando brillante 33 años después de su estreno.

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