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14 años después de 'House', Hugh Laurie regresa a la televisión con una nueva serie

El actor británico volverá al universo John Le Carré en la serie 'Legacy of Spies'

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Víctor López G.

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Ya han pasado 14 años desde que 'House' tocó a su fin con un último episodio estrenado en mayo de 2012 bajo el título de 'Todo el mundo muere', y desde entonces no he dejado de echar de menos a la que, sin duda, es una de mis producciones televisivas de cabecera. Por suerte, durante todos estos años he —y hemos— podido seguir disfrutando del talento de Hugh Laurie, su protagonista, tanto en la gran como en la pequeña pantalla. 

Hugh, el espía

Según desveló Deadline, tras su participación en producciones como 'Teherán', 'Roadkill' o 'La luz que no puedes ver', el británico regresará al universo de John Le Carré en una nueva adaptación titulada 'Legacy of Spies' basada tanto en la novela de 1963 'El espía que surgió del frío' como en 'El legado de los espías de 2017', y que estará producida por BBC y MGM+.

Laurie, que interpretará a Control, el autoritario líder de The Circus y superior de George Smiley, descrito como "un personaje moral ambigua", compartirá pantalla con un reparto compuesto por nombres como Joe Alwyn, Anjana Vasan y Connie Sachs. Todos ellos se pondrán a las órdenes de Claudia Llosa, quien hará las veces de directora y coproductora ejecutiva. 

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Los productores Stephen y Simon Cornwell anunciaron de este modo el fichaje de Llosa y celebraron la presencia de Laurie y Alwyn en el elenco

Estamos encantados de que Claudia Llosa, nominada a los Premios Óscar y ganadora del Oso de Oro, aporte su visión y su sensibilidad cinematográfica a Legacy. Su incorporación junto a Michael en la dirección no ha hecho más que reforzar lo que se perfila como una producción verdaderamente extraordinaria. Volver a trabajar con Hugh Laurie y Joe Alwyn en los papeles de Control y Prideaux es un privilegio extraordinario a medida que vamos construyendo el mundo de The Circus.
Adentrarse en un mundo tan rico y complejo como el de Le Carré es una perspectiva tremendamente emocionante. Todo nuestro extraordinario reparto y equipo técnico están dando vida a este universo de formas que no dejan de deleitarme.

Anteriormente, y dentro del universo Le Carré, Laurie interpretó al infame Richard Roper en la serie 'El infiltrado' —'The Night Manager'—, cuya segunda temporada se ha estrenado este mismo 2026 y que ya tiene una tercera tanda de episodios en marcha. En lo que respecta a 'Legacy of Spies', aún no ha trascendido una fecha de estreno

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