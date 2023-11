La miniserie que triunfa en Netflix sólo dura 4 episodios y la firma el creador de 'Peaky Blinders': un drama histórico en la II Guerra Mundial recomendado para fans acérrimos del género

La plataforma de streaming ha vuelto a apostar por el creador de 'Peaky Blinders' con su nuevo proyecto: 'La luz que no puedes ver' es una miniserie histórica de tan solo 4 episodios, disponibles en Netflix.

La luz más brillante

En la Francia ocupada por los nazis, Marie-Laure es una joven ciega que retransmite diariamente por radio con la esperanza de comunicarse con su padre. Su camino se cruza con el de Werner, un soldado alemán que escucha diariamente sus emisiones.

'La luz que no puedes ver' ('All the light we cannot see', 2023) es una miniserie de 4 episodios de 50-60 minutos de duración cada uno. Creada por Steven Knight ('Peaky Blinders') y dirigida por Shawn Levy ('Stranger Things'), cuenta con un reparto encabezado por Aria Mia Loberti, Louis Hoffman y Lars Eidinger.

Adapta la novela homónima de Anthony Doerr que, además de ser un best-seller, ganó el premio Pullitzer. Desde su estreno el pasado 2 de noviembre, la serie está batiendo récords en Netflix y se ha coronado en varios países como número 1. Ahora mismo, sigue en el top 3 de lo más visto de la plataforma en España.

Entiendo el éxito de esta miniserie, ya que que dura menos de 4 horas y te la puedes ver fácilmente del tirón, además de contar con Hugh Laurie y Mark Ruffalo en papeles secundarios, dos grandes actores que sin duda destacan entre las principales virtudes de la serie.

A nivel producción también destaca y se nota que no han escatimado en gastos a la hora de recrear el periodo histórico en el que se ambienta la historia. En ese sentido, es una serie que disfrutarán especialmente los amantes de las ficciones de época.

En mi caso, reconozco que no hay nada que me eche más para atrás que aquellas producciones cuyo máximo aliciente es simplemente el contexto. Historias que se focalizan mucho en reconstruir una época pero se olvidan por el camino de crear un argumento que te atrape y unos personajes medianamente interesantes.

Porque sí, hay escenas realmente espectaculares y los apartados de arte, vestuario y caracterización son sobresalientes, pero el guion es puro tedio, un refrito de clichés mal llevados, con diálogos poco inspirados y lo que es peor: ni siquiera entretiene.

Sus cuatro episodios se me hicieron más largos que un día sin pan y la mayor parte de sus tramas están muy mal desarrolladas (la historia de amor... si es que se le puede llamar así). La estructura no lineal del guion no contribuye a que quieras saber más sino a que cada vez te importe menos lo que pasa, tanto en el presente como en el pasado.

Los personajes son estereotipos sin alma que no te lo ponen fácil para empatizar con ellos, en especial ese villano caricaturizado de Lars Eidinger (al que solo le falta soltar una risotada malvada para convertirse en un dibujo animado) o la propia protagonista, a la que idealizan hasta niveles irrisorios.

En resumidas cuentas, 'La luz que no puedes ver' gustará a los fans de los dramas históricos ya que, como producción de época, cumple con los estándares de espectacularidad que se suelen esperar. No obstante, si no es un factor que os interese, es muy probable que solo os facilite el momento de hacer la siesta.

