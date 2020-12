Las 11 mejores películas y series de espías basadas en la obra de John le Carré

Desde la década de los 60, el ex-empleado del Servicio de Seguridad Británico y del Servicio de Inteligencia Secreta conocido en el mundo como John le Carré, ha sido una fuerza creativa incombustible no solo para escribir thrillers clásicos de espías, sino también para inspirar adaptaciones para cine y televisión.

Espías como nosotros

Le Carre (de nombre real David Cornwell), fue un ex espía británico que se reciclado en exitoso novelista y maestro de la conspiración. Su obra, llena de maravillosos diálogos, era especialmente densa en comparación con otros grandes autores de thriller. De hecho, algunas de sus mejores obras adaptadas tanto a la gran como a la pequeña pantalla son casi tan exigentes como su obra literaria.

Vamos a recordar alguna de las más populares, mejor resueltas y exquisitas adaptaciones, así como alguna que otra menos conocida que podrías estar perdiéndote en este preciso momento. Se ha ido John le Carré, pero su obra multiplataforma perdurará.

El jardinero fiel

Dirección: Fernando Meirelles

Reparto: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston, Hubert Koundé

Rachel Weisz ganó un Premio de la Academia como Mejor Actriz de Reparto como la esposa del diplomático británico que interpreta Ralph Fiennes en la película, tal vez, más accesible de todas las adaptaciones del autor británico. Ambos brillan en una historia apasionante en Kenia y se benefician de la dirección de un Fernando Meirelles que quería seguir conquistando el mundo tras 'Ciudad de Dios'.

El hombre más buscado

Dirección: Anton Corbijn

Reparto: Philip Seymour Hoffman, Willem Dafoe, Rachel McAdams

El último papel protagonista de quien iba camino de ser uno de los grandes actores de todos los tiempos en una interesante película de un cineasta tan puramente visual como Anton Corbijn. Los sempiternos dilemas éticos que envuelven a la lucha contra el terrorismo a través de la imponente actuación de Philip Seymour Hoffman.

El infiltrado

Dirección: Susanne Bier

Reparto: Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman

El fino trabajo de Susanne Bier se apoya en un tridente fantástico que por momentos parece estar en una de James Bond y no en una de Le Carré, pero es el peaje que se debe pagar para llegar al gran público. De hecho, es una serie que en España pudimos ver en La 1 de Televisión Española.

El topo

Dirección: Tomas Alfredson

Reparto: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, Benedict Cumberbatch

Demasiado exigente para ser un ejercicio de estilo (extraordinario, por otro lado) con sota, caballo y rey en la mesa desde el primer minuto.

Claro que con esas interpretaciones, esos decorados y esa cámara gloriosa, te comes lo que sea. Impresionantes atmósfera y reparto de una película a punto de cumplir diez años y que seguro será recordada entonces.

La historia ya había sido llevada la pantalla por John Irvin a finales de los 70 con una miniserie protagonizada por Alec Guinness, 'Calderero, sastre, soldado, espía'. Incluso contó con una secuela titulada 'Los hombres de Smiley'.

El espía que surgió del frío

Dirección: Martin Ritt

Reparto: Richard Burton, Claire Bloom, Oskar Werner

La primera adaptación cinematográfica de le Carré sigue siendo una de los mejores. De hecho habría que viajar casi hasta los tiempos de la película de Alfredson para encontrar otra que la mire de igual a igual. Su atmósfera es algo difícil de superar, al igual que la interpretación de Richard Burton. Una cruel historia de espionaje en plena Guerra Fría que deja las misiones de James Bond como unas vacaciones con los gastos pagados.

Un traidor como los nuestros

Dirección: Susanna White

Reparto: Ewan McGregor, Stellan Skarsgard, Damian Lewis, Naomie Harris

Un discreto pero simpatiquísimo thriller que en parte nos recuerda al 'Frenético' de Roman Polanski que engatusó a nuestros padres. Un profesor normal y corriente se verá obligado a ayudar a un mafioso ruso para compartir detalles con el MI6.





Nada mínimamente creíble, empezando por la normalidad que no puede aparentar un reparto tan glamorouso, pero que me aspen si no es ideal para una tarde navideña sin nada que hacer.

El sastre de Panamá

Dirección: John Boorman

Reparto: Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson

Otro actor que interpretó a Bond demostrando que no pueden mantenerse alejados de le Carré. Primero fue Sean Connery y ahora el turno es de Pierce Brosnan. Como suele pasar con los trabajos de Boorman, no está hecho a la medida de todo el mundo, pero si uno entra en lo que propone la película puede darse por satisfecho.

La casa Rusia

Dirección: Fred Schepisi

Reparto: Michelle Pfeiffer, Sean Connery, James Fox, John Mahoney, Roy Scheider

El director australiano Fred Schepisi y el reconocido dramaturgo y guionista Tom Stoppard lograron sacar adelante la segunda película estadounidense en rodar en locaciones de la Unión Soviética. Si ver a Sean Connery envuelto de nuevo en una intriga de espías rusos resulta encantador, qué podríamos decir de Pfeiffer, la reina del cine en aquel momento.

La chica del tambor

Dirección: Park Chan-wook

Reparto: Florence Pugh, Alexander Skarsgård, Michael Shannon

La (pen)última adaptación de Le Carré, a expensas de una nueva visión de la primera adaptación de sus novelas, viene a cargo de uno de los cineastas más respetados del mundo.

El coreano Park Chan-wook toma el relevo de George Roy Hill. Su ritmo, lento pero seguro, logra que no dejemos de interesarnos de la historia ni por un solo segundo, esquivando el aburrimiento. La puesta en escena, el reparto y el trabajo de escritura resultan formidables. Una agradable sorpresa para una serie lejos de lo habitual.

Asesinato de calidad

Dirección: Gavin Millar

Reparto: Denholm Elliott, Joss Ackland, Glenda Jackson, Christian Bale

Para completistas. Una película para televisión británica para la que el propio le Carré escribió el guión (algo que también haría con 'El sastre de Panamá)'. y en donde el espectador se encontrará con un Christian Bale de 17 años.

El espejo de los espías

Dirección: Frank Pierson

Reparto: Christopher Jones, Pia Degermark, Ralph Richardson

Todos los elementos habituales de la ¿ficción? de John Le Carré se dejan ver en esta película. Un desertor, una misión para ganarse una nueva vida, agentes del MI6 en constante conflicto y las complicaciones del amor y la lealtad. Y también un joven Anthony Hopkins.