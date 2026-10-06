Halle Berry reclama recuperar la custodia compartida de su hijo y acusa a Olivier Martinez de ponerlo en su contra

La batalla judicial entre Halle Berry y Olivier Martinez por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años, suma un nuevo capítulo. La actriz ha pedido a un tribunal de Los Ángeles que restaure el acuerdo de custodia compartida al 50% que ambos alcanzaron en 2023, después de que su exmarido la acusara de haber agredido físicamente al menor y obtuviera una orden de alejamiento temporal.

La intérprete, de 60 años, también solicita recuperar la autoridad para desempatar en las decisiones relacionadas con Maceo y que Martinez, de la misma edad, vuelva a participar en las sesiones de asesoramiento para la coparentalidad que ambos habían acordado.

Según los documentos presentados por Berry ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y recogidos por Entertainment Weekly, la actriz sostiene que su exmarido habría incumplido en repetidas ocasiones los términos del acuerdo alcanzado tras su divorcio. Berry ya había denunciado en 2024 que Martinez había dejado de acudir a las sesiones con el especialista en coparentalidad.

Ahora, la actriz acusa al intérprete francés de intentar influir en la percepción que Maceo tiene de ella. Asegura que el menor regresa de las visitas con su padre "enfadado y combativo" y que incluso ha comenzado a repetir delante de ella conversaciones y conflictos privados entre sus progenitores.

En su escrito, Berry enumera ocho motivos de preocupación relacionados con la conducta de Martinez. Entre ellos menciona supuestas decisiones unilaterales sobre la educación de Maceo, el hecho de colocar al adolescente "en medio" de los enfrentamientos entre ambos y una presunta interferencia en el trabajo terapéutico que ella realiza con su hijo.

Halle Berry en 'Ruta de escape'

La actriz también sostiene que Martinez habría tratado de alinear a Maceo con él y en contra de ella, llegando supuestamente a influir sobre profesores y terapeutas. Berry afirma que esperaba que el acuerdo de 2023 supusiera "un cambio a mejor" tanto en su relación con Maceo como en la que mantenía con Martinez, pero asegura que ha ocurrido justo lo contrario y que el pacto ha provocado "más conflictos".

Orden de alejamiento y presunta agresión

El conflicto se intensificaba cuando Martinez solicitaba la custodia exclusiva y una orden de alejamiento de emergencia contra Berry. El actor acusa a su expareja de haber agredido físicamente a Maceo durante un supuesto incidente ocurrido el 26 de septiembre.

Martinez afirma que Berry habría saltado sobre el menor, le habría puesto las manos alrededor del cuello y le habría estrangulado. Según su versión, el episodio comenzó después de que Berry dijera que su hijo parecía "un idiota" mientras utilizaba unas gafas de realidad virtual para jugar.

La orden de alejamiento temporal fue concedida posteriormente y también se limitaron las visitas de Berry con su hijo. En respuesta a la nueva petición de la actriz, Martinez ha solicitado al tribunal que rechace sus acusaciones.

Los abogados de ambas partes mantienen, mientras tanto, posiciones completamente enfrentadas. El representante legal de Martinez asegura que su cliente está "únicamente motivado por proteger al menor", mientras que el equipo de Berry califica la demanda de "totalmente infundada y deliberadamente engañosa", además de describir a Martinez como "errático" y "posesivo".

Por ahora, la batalla judicial continúa y será el tribunal quien determine cómo queda finalmente el régimen de custodia de Maceo.

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