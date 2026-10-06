Vuelve una de las sagas de ciencia ficción más grandes de la historia del cine: la nueva película de 'Transformers' queda en manos de Steven Spielberg y Michael Bay

La saga 'Transformers' llegó a ser una de las más importantes de Hollywood, hasta el punto de que dos entregas superaron los 1.000 millones de recaudación mundial. Eso sí, la cosa no ha dejado de ir a menos desde entonces y la franquicia estaba ahora en un peligroso stand by tras el injusto fracaso de 'Transformers One'.

Todos los detalles de la nueva película de 'Transformers'

Pues bien, el mismísimo Steven Spielberg ha acudido al rescate al cerrar un acuerdo con Paramount para ejercer como principal productor creativo de la nueva película en acción real de 'Transformers'. Recordemos que ya tuvo una función similar en las dos primeras entregas protagonizadas por Shia LaBeouf, lo que debería darnos una idea bastante aproximada de qué podemos esperar de su aportación ahora -luego es cierto que siguió implicado, pero en un rol mucho menor-.

El plan es que Spielberg una fuerzas con el productor Lorenzo di Bonaventura para recuperar el espíritu de las primeras películas de la saga. Tanto es así que Paramount también ha empezado a entablar negociaciones con Michael Bay para que se ocupe de la dirección. Una decisión comprensible por parte del estudio, pero recordemos que el propio cineasta admitió que debería haber parado y que el propio Spielberg le aconsejó abandonar la saga después de la tercera entrega...

El resto de detalles sobre la nueva película de 'Transformers' se mantiene bajo el mayor de los secretos, pero sí se sabe que el proyecto parte de un guion de Jason Fuchs, quien previamente participó en título como 'Wonder Woman', 'Argylle' o la televisiva 'It: Bienvenidos a Derry'.

Por el momento no hay fecha de estreno anunciada para la película, pero es de esperar que se convierta en una prioridad absoluta para Paramount, pues el estudio necesita muchos estudios antes para que no se le atragante la multimillonaria compra de Warner.

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