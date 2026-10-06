'Matabot' ficha para su temporada 2 a la estrella de 'Spider-Man: Brand New Day' y suma un reparto de lujo

Una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años apuesta fuerte para su segunda temporada. 'Matabot' se prepara para volver a Apple TV con nada menos que 25 nuevas incorporaciones al reparto encabezado por Alexander Skarsgård.

Entre los nombres destaca especialmente el de Tramell Tillman, primer actor negro en ganar como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática por su interpretación de Milchick en 'Separación'. Además, también ha dado el salto al Universo Cinematográfico de Marvel siendo una de las estrellas de 'Spider-Man: Brand New Day', donde ha interpretado a Bill Metzger.

La ficción, basada en las novelas de Martha Wells, fue renovada por Apple TV en julio de 2025 después de una primera temporada de diez episodios. Ahora, más de un año después, la plataforma ha desvelado el impresionante grupo de intérpretes que se sumará a la nueva tanda de capítulos.

Entre los nuevos fichajes aparecen nombres tan reconocibles como Steve Buscemi, Michael Sheen, Patton Oswalt, Topher Grace, Wanda Sykes, Brendan Hunt, Martha Plimpton, Nicholas Braun, Katy O’Brian y Blair Underwood. También Bridget Everett, Britne Oldford, Damian Young, Divian Ladwa, Ella Jay Basco, Etienne Beydon, Griffin Newman, Jaedynn Latter, Jason George, Kali Reis, Maddy Strauss,Marc Menchaca, Meredith Salenger y Nia Otchere-Sarfo además de Tramell Tillman. En total son 25 incorporaciones, aunque por ahora no se han revelado los personajes que interpretará cada uno.

El regreso también permitirá recuperar a varios intérpretes de la primera temporada. Junto a Skarsgård volverán Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones y Tamara Podemski. También están previstos los regresos de Clark Gregg, John Cho, DeWanda Wise y Jack McBrayer.

Tramell Tillman en 'Spider-Man: Bran New Day'

Un peculiar androide

La historia seguirá girando alrededor de Matabot, un androide de seguridad que hackea su propio sistema para conseguir algo que parece mucho más difícil de lo esperado: libertad. Su principal preocupación, eso sí, no es conquistar el universo, sino que le dejen tranquilo para disfrutar de sus telenovelas espaciales.

La segunda temporada todavía no ha desvelado su argumento. Aunque la serie parte de la saga literaria de Wells, su el amplio reparto y el regreso de personajes anteriores dejan margen para que la adaptación siga su propio camino.

La producción de la segunda temporada ya está en marcha. Apple todavía no ha fijado una fecha concreta de estreno, por lo que 2027 aparece como la ventana prevista, pero habrá que esperar a un anuncio oficial para conocer cuándo regresará exactamente.

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