Stallone y Schwarzenegger. Tres de sus mejores películas de acción engañaron a todo el mundo rodándose en este país

Es bien conocida la enorme rivalidad por convertirse en reyes indiscutibles de la taquilla que llegó a haber en los 80, y principios de los 90, entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Todo comenzó con un jarrón de flores en una gala de los Globo de Oro, pero continúo con todo tipo de cruce de declaraciones con el paso de los años, y también con un pique por ser los que más gente mataba en pantalla entre 'Commando' y 'Rambo II'. Esta última, por cierto, se ambienta en Vietnam… pero se grabó en México.

Aunque la trama de la superproducción se desarrolla oficialmente en el país asiático, la todavía difícil situación en la zona, y el recuerdo de la guerra con Estados Unidos, hacía inviable un rodaje sobre el terreno por razones políticas y de seguridad. A esto se sumaba un enorme obstáculo logístico y presupuestario derivado de la tecnología de la época: trasladar a todo el equipo técnico, maquinaria pesada y grandes cantidades de material explosivo a Asia habría disparado los costes a niveles inasumibles. Entonces apareció la gran oportunidad de hacer pasar Acapulco por Vietnam, y ahí se fueron.

Lugares como las cascadas de El Salto o la Laguna de Coyuca lograron engañar con bastante éxito a los espectadores haciéndoles creer que se encontraban en la selva asiática (si bien para exteriores sí se usaron imágenes grabadas en Tailandia), y todo ello a pocas horas en avión de Hollywood. México demostró ser perfecto para acoger grandes rodajes de la industria. Quizás por ello, solo unos meses después recibiría la visita de Arnold Schwarzenegger para grabar la notable 'Depredador' ('Predator').

Y aquello también fue un engaño para el público. Si recordáis el clásico de acción y ciencia ficción, al aayor "Dutch" (Schwarzenegger) y su equipo los manda la CIA tras la pista de un grupo de rehenes o supervivientes de un accidente de helicóptero en medio de la impenetrable selva de Centroamérica. Lo que quizás no sabías es que todos esos árboles en los que aprendimos a ser cazados por un yautja se alzaban, en verdad, en Chiapas. Sí, está prácticamente junto a Guatemala, pero sigue siendo México.

Schwarzenegger cambió Marte por México

Pero ojo, porque el mayor engaño de Schwarzenegger con México no fue hacernos creer que estábamos en Centroamérica… Sino en Marte. Sí, gran parte de los futuristas y claustrofóbicos pasillos que recorren los personajes en 'Total Recall' ('Desafío Total) no se construyeron en costosos platós de Hollywood, sino que se grabaron aprovechando la arquitectura brutalista y moderna de la Ciudad de México, destacando el uso de icónicas estaciones del Metro (como Chabacano) y los legendarios Estudios Churubusco, transformando la urbe en una colonia espacial. Tenéis más información en Espinof.

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