Ya es oficial. Emily Blunt protagonizará 'Sicario 3', que empezará a rodarse muy pronto y que incluirá un cambio importante

Cuando 'Sicario' llegó a los cines en 2015, nadie podía imaginar que aquella historia sobre la guerra contra el narcotráfico acabaría convirtiéndose en una franquicia. Denis Villeneuve dirigió entonces un thriller seco y contundente escrito por Taylor Sheridan, con Emily Blunt, Benicio del Toro y Josh Brolin al frente, y aunque tres años después llegó 'Sicario: El día del soldado', parecía difícil pensar que habría una tercera entrega.

Ahora, contra todo pronóstico y según ha revelado Deadline -después de que el propio Brolin lo anunciase-, 'Sicario 3' está en marcha y tiene un aliciente especialmente potente: Emily Blunt regresará como protagonista junto a Del Toro y Brolin. La película todavía no tiene estudio y se encuentra en una fase temprana, pero las productoras ya buscan comprador con la intención de comenzar el rodaje a principios de 2027.

Vuelve Emily Blunt

El regreso de Blunt supone una diferencia importante respecto a 'Sicario: El día del soldado', que prescindió de su personaje, la agente del FBI Kate Macer. En la primera película, Kate se incorporaba a un equipo encargado de perseguir a un poderoso cártel mexicano y descubría poco a poco que la operación escondía intereses y métodos mucho más oscuros de lo que había imaginado. Ahora, la actriz volverá a compartir protagonismo con Benicio del Toro y Josh Brolin, que sí estuvieron en las dos primeras películas.

La tercera entrega contará además con un nuevo director. Padraic McKinley, responsable este año del western 'The Weight', tomará el relevo de Denis Villeneuve, que dirigió la película original, y Stefano Sollima, encargado de 'El día del soldado'. El guion correrá a cargo de Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', aunque de momento no se saben detalles de la trama.

El proyecto llama la atención porque 'Sicario' nunca nació con vocación de convertirse en una franquicia. La película original recaudó cerca de 85 millones de dólares en todo el mundo para Lionsgate y ayudó a consolidar a Villeneuve como uno de los grandes directores del cine contemporáneo. Tres años después, la secuela llegó bajo la dirección de Sollima y consiguió 75,8 millones de dólares en la taquilla mundial.

Ahora 'Sicario 3' tendrá que encontrar también un estudio que quiera hacerse cargo de su distribución. Thunder Road y Black Label Media están buscando comprador para una película que cuenta con un reparto de primer nivel, pero que sigue siendo una franquicia poco convencional. Molly Smith, Trent Luckinbill y Thad Luckinbill producirán para Black Label Media, mientras que Basil Iwanyk y Erica Lee lo harán para Thunder Road. Ed McDonnell también regresará como productor de la franquicia.

El regreso llega además en un momento especialmente ocupado para Blunt, que atraviesa uno de los años más importantes de su carrera reciente. La actriz ha participado en 'El día de la revelación', la nueva película de Steven Spielberg, y en 'El diablo viste de Prada 2', además de tener pendiente el estreno de 'Un lugar tranquilo: Parte III'. Si todo marcha según lo previsto, 'Sicario 3' comenzará su producción a principios del próximo año, aunque todavía queda por conocer tanto al resto del reparto como la fecha de estreno.

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