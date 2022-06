’Sicario: El día del soldado”: por qué Emily Blunt no regresó en la fantástica secuela dirigida por Stefano Sollima

En un ya lejano 2015, Denis Villeneuve, que acababa de enlazar los estrenos de dos largometrajes tan diferentes y fantásticos como 'Enemy' y 'Prisioneros' —ambos de 2013—, firmó la extraordinaria 'Sicario'. Un thriller seco, crudo e intensísimo que enamoró a medio mundo por su impecable puesta en escena, por su afilado guión, por una factura técnica impoluta —grande Roger Deakins— y por sus interpretaciones; encabezadas por una Emily Blunt espléndida.

Tres años más tarde, y sin que muchos lo esperásemos, 'Sicario' tuvo una secuela titulada 'El día del soldado' que, contra todo pronóstico, logró acercarse —si no igualar— a la calidad de su predecesora bajo las órdenes de un Stefano Sollima de lo más inspirado. La fórmula funcionó a las mil maravillas, pero se dejó por el camino a la Kate Macer de Blunt, decepcionando a los fans de la primera entrega.

¿Cuáles fueron los motivos para que la actriz británica no regresase a su celebrado papel? El propio Sollima justificó la decisión en una entrevista con Business Insider del siguiente modo:

"Emily Blunt es una actriz increíble, pero su papel fue una especie de guía moral para el público. En 'Soldado' no tenemos eso. Esto es más parecido a mi visión de la narrativa. Prefiero no tener una guía moral para el público".

Las palabras de Sollima se alinean con las del guionista Taylor Sheridan, que en TheWrap situó al personaje de Blut como el reflejo del público dentro de la historia.

"No puedo imaginar un modo de escribir un personaje que haga justicia a su talento. Mira por lo que ha pasado. Es un papel complicado. Aquí he escrito este personaje protagonista y después la he usado como sustituta para el público. La he hecho completamente pasiva en contra de su voluntad para que el público sienta la misma impotencia que sienten muchos de los agentes de la ley, la he arrastrado por el infierno, y la he traicionado al final. Fue un viaje arduo para el personaje y para Emily. El personaje tenía un arco".