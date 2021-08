Sylvester Stallone contra Arnold Schwarzenegger: ¿quién es el auténtico rey de la taquilla?

Sylvester Stallone hizo recientemente historia en la taquilla de Estados Unidos gracias a 'El Escuadrón Suicida', ya que la aventura de DC le permitió encadenar seis décadas participando en al menos una película que llegase al número 1 de taquilla en dicho país.

No sé vosotros, pero una de las primeras cosas que se me pasó por la cabeza es cómo quedaba en comparación Arnold Schwarzenegger, durante años su principal rival por el título de mayor héroe de acción de Hollywood. Por ello, he procedido a revisar el funcionamiento en salas de las películas de ambos para intentar dilucidar quién es el verdadero rey de la taquilla entre ambos.

Los números 1 en taquilla en USA

El indicador más llamativo es el de cuántos números 1 de taquilla en Estados Unidos han conseguido las películas que han contado con su participación, y ahí Stallone consiguió empatar recientemente con Schwarzenegger con 20 títulos que lograron ese hito.

Los números 1 de Stallone

Los números 1 de Schwarzenegger

Eso sí, de los 20 números 1 de Stallone, hay cinco que no son como gran reclamo, el cameo de 'Staying Alive', las apariciones secundarias en 'Spy Kids 3D' y 'Guardianes de la Galaxia 2' y las participaciones vocales en 'Antz' y 'El escuadrón suicida'.

En el caso de Schwarzenegger ya descarté previamente su participación en 'Dr. Dolittle 2', que también fue número 1, porque era una grabación de archivo. Además, tanto 'Dave, presidente por un día' como 'El tesoro del Amazonas' y 'Los Mercenarios' fueron cameos anecdóticos, frente a su presencia secundaria en 'Los Mercenarios 2'. Queda a interpretación del lector cómo valorar su paso por 'Batman y Robin', donde es cierto que no es el protagonista, pero sí que su presencia se usó a modo de gran reclamo para llevar a la gente al cine.

Imposible dirimir nada a partir de aquí, está todo demasiado igualado, con los 80 y los 90 como los grandes años de las carretas de ambos.

Las recaudaciones mundiales como protagonista

Stallone ha protagonizado más películas que Schwarzenegger, en parte porque su carrera despegó antes, pero también porque el segundo se alejó unos años del cine para ejercer como Gobernador de California.

El bagaje de títulos estrenados en cine con datos de taquilla recopilados es de 44 títulos de Stallone frente a 30 de Schwarzenegger, por lo que uno pensaría que el primero dominaría tranquilamente esta faceta, pero la verdad es que no. Lo cierto es que el protagonista de 'El último gran héroe' suma 4.110 millones de dólares frente a los 3.968 millones del cabeza de cartel de 'Pánico en el túnel'.

Eso equivale a que las películas como protagonista de Schwarzenegger ingresan un promedia de 137 millones de dólares, mientras que las de Stallone se "conforman" con una media de 90 millones. Punto indiscutible para el actor austriaco.

Los ingresos totales

Ingresos en taquilla, no en el hospital

Puede que Schwarzenegger gane como protagonista, pero la cosa cambia en lo referente a los ingresos totales de todas las películas en las que han participado. Ahí Stallone gana con 6.411 millones de dólares frente a los 5.511 de Schwarzenegger. Eso sí, no conviene olvidar la diferencia se explica básicamente con los 869 millones de 'Guardianes de la Galaxia 2', la película más taquillera en la que haya participado cualquiera de los dos actores.

Aquí el triunfo es para Stallone pero con peros, al haber participado en muchas más películas y contar con ese gran empujón de la película de Marvel, donde su presencia era bastante reducida.

¿Quién gana?

Se le pueden poner peros como el dato de la cifra total de recaudación de todas sus películas, pero la estrella que ayudaba más a llevar al público a su cine más cercano era Schwarzenegger. Además, en su apogeo lo hizo dependiendo menos de las franquicias que Stallone, cosa que ha ido cambiando con el paso de los años.