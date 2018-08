El director de 'El tesoro del Amazonas' explica la idea que tuvieron para una secuela y si llegará a hacerse

Han pasado ya 15 años del estreno de 'El tesoro del Amazonas' ('The Rundown'), una de las primeras películas protagonizadas por Dwayne Johnson. Por aquel entonces el actor no era tan conocido fuera del mundo de la lucha libre y la cinta no consiguió el éxito esperado -costó 85 millones de dólares y apenas recaudó 80-, pero hace ya bastante que se empezó a hablar de una secuela que nunca ha terminado de ver la luz de día.

Peter Berg, director de la primera entrega, ha aprovechado la campaña de promoción de 'Milla 22', su nuevo largometraje, para aclarar qué es exactamente lo que sucedió con 'El tesoro del Amazonas 2'. Y es que habían empezado a trabajar en el guion y todo apuntaba a un rodaje en Alaska, y precisamente la ubicación de la historia fue lo que acabó siendo un escollo insalvable:

Seguimos hablando sobre hacer otra. El problema es que empezamos a hacerla, pero el guion estaba escrito para Alaska, en tiempo muy muy frío. ¿Os acordáis de la escena de 'El tesoro del Amazonas' en la que los monos cabalgan en su cara? Teníamos una similar con morsas. Había un poquito de tensión sexual entre Beck (Johnson) y las morsas. Cómo puedes lanzar una oponente a Dwayne que sea duro, amenazante y quizá un poquito sexual. Así se nos ocurrió lo de las morsas. Todo iba fenomenal hasta que nos acordamos de que Dwayne era un chico dde isla y de ninguna manera se iba a ir a Alaska tres o cuatro meses, así que estamos relanzándolo. Creo que quizá veamos otra en algún momento.

El propio Berg apuntó que existe un 50% de posibilidades de que 'El tesoro del Amazonas 2' vea la luz del día. La apretadísima agenda de Johnson juega en su contra y tengo mis dudas sobre que exista interés en verla sin contar con su presencia. Además, Seann William Scott fichó recientemente por la adaptación televisiva de 'Arma Letal', así que también habría complicaciones por ahí...

