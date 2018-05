'Arma letal' tendrá tercera temporada con nuevo protagonista: Clayne Crawford reemplazado por Seann William Scott

Las grandes cadenas de la televisión estadounidense están decidiendo estos días el futuro de sus series y muchas han sido canceladas para dejar hueco a nuevas producciones. FOX ha anunciado que salva la adaptación televisiva de 'Arma letal' ('Lethal Weapon') pero con un importante cambio: Clayne Crawford será reemplazado por Seann William Scott.

Desde hace unos días se sabía que Crawford había sido despedido por un comportamiento problemático en el set de rodaje. En lugar de cancelar la serie, que tiene una estupenda media de 8,7 millones por episodio, van a probar con un nuevo protagonista que acompañe a la otra estrella del show, Damon Wayans, quien da vida a Roger Murtaugh.

Aún no se ha aclarado cómo van a resolver la ausencia del personaje de Martin Riggs ya que Seann William Scott encarnará a un nuevo policía. El actor es famoso por su papel de Steve Stifler en la saga 'American Pie' y casi toda su filmografía se limita a la comedia aunque ha participado en títulos de acción como 'El monje' ('Bulletproof Monk') o 'Tesoro del Amazonas ('The Rundown') y en el éxito de terror 'Destino final' ('Final Destination'), siempre con una dosis de humor.

Recientemente protagonizó 'Goon', una comedia deportiva que se ha convertido en un título de culto; el año pasado se estrenó la secuela, 'Goon: Last of the Enforcers'. La serie de 'Arma letal' será el primer papel importante en televisión para Scott.

Por su parte, Clayne Crawford realizó dos publicaciones en Instagram donde explicó su marcha de 'Arma letal' desde su punto de vista y felicitó al equipo de la serie por la renovación además de agradecer el apoyo de los fans. La actitud del intérprete durante la grabación de 'Arma letal' fue calificada de "tóxica", los productores recibieron quejas por "abuso emocional" y la creación de un "ambiente hostil"; al parecer, Wayans dejó de hablarle tras uno de los altercados. Crawford reconoció los conflictos y pidió perdón aunque no fue suficiente para conservar su trabajo.