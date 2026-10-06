Jon Hamm es objeto de deseo en esta extraña comedia que es la versión más bizarra que vas a ver de ‘El mago de Oz’ este año

La comedia comercial puede permitirse regirse por normas completamente alejadas de la lógica real siempre y cuando anuncie de manera meridiana que está parodiando algo. Por lo general, incluso abrazando cierto grado de chorrada, necesita mantenerse medianamente plausible por miedo a perder emocionalmente al espectador.

Esto ha dejado marchitar un arte como la comedia puramente absurda, que elabora su propio mundo con sus propias reglas, pero sigue intentando hablar de cosas muy humanas. Mantener ese punto de estar dando rienda suelta a cualquier posibilidad, pero tener al espectador cautivado, es algo que se considera ahora mismo demasiado alienígena. Por eso algo como ‘Gail Daughtry y el vale por un rollo VIP’ (’Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass’) no tiene salida como producción de estudio.

Todo vale

Protagonizada por Zoey Deutch y con Jon Hamm teniendo una contribución realmente integral en la historia haciendo de una versión de sí mismo, esta surrealista comedia es una de las sorpresas más curiosas del año. Una película de un veterano del género como David Wain que en España se ha estrenado directamente para alquilar en plataformas como Amazon o Apple TV.

En un pequeño pueblo de Kansas vive Gail Daughtry, una peluquera risueña que está a punto de casarse. Cuando la pareja discute la idea de darse mutuamente “pases sexuales” para acostarse con un famoso de su elección, el prometido de Gail acaba cumplimentando el suyo con la famosa que escogió. Desolada por esta repentina situación, ella y su mejor amigo se dirigirán a Hollywood para cumplir su sueño de tener sexo con Jon Hamm.

La película ya muestra su rareza en una narración de cuento bastante puesta patas arriba que no sólo intenta instruir al espectador cómo tiene que ver el tono y la historia, sino que empieza a revolver los patrones de su principal influencia. Tomando gran parte de la estructura de ‘El mago de Oz’, esta aventura sexual acaba desvelándose como un peculiar canto a los amigos que se hacen en el camino de descubrirse a una misma.

‘Gail Daughtry y el vale por un rollo VIP’ y el camino de baldosas amarillas

Es necesario, eso sí, comprar muy fuerte su irreverencia completa a la hora de intentar parecer una situación real, porque está elevando al absurdo cualquier decisión y los reconocibles deseos o fascinación por las celebridades. Su humor va más allá de lo satírico o lo paródico, y esto descoloca porque realmente no hay comedias actualmente intentando levantar normas propias.

No es que siempre le salga, ya que para intentar sostener la aventura sorprendente (y también el antagonismo de la bruja de ‘El mago de Oz’) lanza una subtrama criminal conspiratoria que resulta casi imposible de seguir. Con todo, tiene carisma y encanto, y conforme progresa y va formando un grupo crea situaciones hilarantes. Se merece al menos ser rescatada.

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