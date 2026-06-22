Netflix ha vuelto a acertar con su nueva comedia romántica. 'Mensajes de voz para Isabelle' demuestra que el género aún puede sorprender para bien

Netflix lleva años empeñada en encontrar la comedia romántica perfecta para su catálogo. A veces lo consigue y otras muchas se queda en productos tan prefabricados que desaparecen de la conversación apenas unos días después de estrenarse. Pero por suerte, 'Mensajes de voz para Isabelle', juega en otra liga.

Aunque su premisa es archiconocida y recurre a muchos de los tópicos del género, encuentra una identidad propia gracias a una historia que utiliza el romance como vehículo para hablar del duelo, la pérdida y la importancia de aprender a seguir adelante.

A seguir bailando

La historia sigue a Jill, una joven cocinera que intenta salir adelante en San Francisco mientras trata de superar la muerte de su hermana Isabelle, que fallece después de convivir durante años con fibrosis quística. Fue incapaz de despedirse de ella, así que sigue llamando a su antiguo número de teléfono para dejarle mensajes de voz en los que le cuenta cómo le va la vida, exactamente igual que hacía cuando seguía viva. Lo que desconoce es que ese número ya pertenece a otra persona.

El nuevo propietario del número de teléfono es Wes, un ejecutivo inmobiliario que vive atrapado en una sucesión de relaciones sin futuro. Al escuchar accidentalmente esos mensajes, comienza a interesarse por la mujer que hay al otro lado y termina viajando hasta San Francisco decidido a encontrarla. A partir de ahí, la película construye un romance clásico y también muy efectivo, que se sostiene sobre la química entre Zoey Deutch y Nick Robinson.

Lo más interesante es que la película nunca convierte la historia de amor en el verdadero centro del relato. El romance existe, pero funciona como parte del proceso de sanación de Jill. La pérdida de Isabelle sigue presente en cada escena y la narración no deja que el espectador olvide que el gran vacío de la protagonista no puede llenarlo simplemente una nueva relación sentimental.

Y esa decisión también permite que algunos de los momentos más emotivos tengan mucho más peso. Desde la muerte de Isabelle hasta las escenas en las que Jill teme haber perdido para siempre los mensajes de voz de su hermana, la película consigue transmitir un duelo muy reconocible sin caer constantemente en el melodrama. Incluso cuando apuesta por el humor, nunca pierde de vista el dolor que acompaña a su protagonista.

A todo ello se suma una puesta en escena mucho más cuidada de lo habitual en este tipo de producciones para streaming. San Francisco vuelve a convertirse en un escenario perfecto para el romance, mientras que la banda sonora -con temas de Robyn, Taylor Swift o Electric Love, entre otros- aporta personalidad y acompaña con acierto los cambios de tono entre la comedia y la nostalgia.

Es cierto que 'Mensajes de voz para Isabelle' no reinventa nada. Su estructura resulta familiar y algunos giros se pueden adivinar. Pero precisamente ahí está parte de su encanto: utiliza una fórmula conocida para construir una historia mucho más tierna de lo habitual. Y el resultado es una película que funciona tanto como romance como retrato del duelo, y que consigue destacar en un catálogo donde demasiadas comedias románticas se acaban olvidando.

Está en Netflix.

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