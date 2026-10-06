Hace dos años fracasó en cines y ahora es la película más vista en Netflix: una aventura de 110 millones que puso fin a un universo de fantasía y ciencia ficción

Sufrir un fracaso impresionante en cines no es para una garantía de que esa película vaya a tener el mismo destino en las sucesivas ventanas de distribución. El último ejemplo de ello lo encontramos ahora en Netflix España, pues la nueva película número 1 de la plataforma es 'Kraven the hunter', la aventura de 110 millones de dólares que sirvió para cerrar el universo Spider-Man de Sony centrado en villanos legendarios del trepamuros.

Un triunfo pírrico

Siendo justos, 'Kraven the hunter' llegó a los cines prácticamente sentenciada, pues títulos como 'Morbius' o 'Madame Web' habían destruido por completo la confianza del público en este universo. Eso influyó de forma decisiva en que lograse los peores resultados en taquilla de la saga con unos discretos ingresos mundiales de apenas 62 millones de dólares. Una catástrofe.

Me gustaría mucho poder deciros que 'Kraven the hunter' es una película que merece ser reivindicada, pero lo mejor que puedo decir de ella es que al menos no es la peor película de este universo que intentó sacar adelante Sony. Que el estudio puede seguir creyendo que eran buenas películas y decir que simplemente el público no respondió, pero el motivo es bastante evidente.

Que ahora esté arrasando en Netflix solamente deja claro que hay gente dispuesta a verla sin tener que pagar una cantidad adicional por ello. Perfectamente podría haber sido otro título de catálogo, por lo que las consecuencias reales de todo esto van a ser sencillamente nulas. Sí, número 1 en la plataforma, ¿y qué? Netflix ya ha pagado lo que tuviera que pagar por los derechos de exhibición y Sony no va a ver ni un euro más por ello.

Dicho todo esto, claro que mola más hablar de éxitos, pero en el caso de 'Kraven the hunter' no deja de ser una simple anécdota, que Aaron Taylor-Johnson se merecía un material y él bastante hizo con defenderla lo mejor posible durante la campaña promocional.

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