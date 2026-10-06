La nueva vida de Jean-Claude Van Damme. Tras el cine, el actor se ha embarcado en una nueva actividad que ya está despertando interés en varios países

Jean-Claude Van Damme es una de las mayores estrellas de la historia del cine de acción. El actor belga cuenta con millones de fans y a sus 65 años se mantiene en una forma envidiable, por lo que sigue haciendo películas casi sin parar, aunque es justo reconocer que sus años de mayor esplendor en la gran pantalla hace tiempo que quedaron atrás.

Ahora el excampeón de artes marciales nos ha sorprendido exhibiendo una nueva faceta suya desconocida para la gran mayoría, pues este mismo año se ha hecho una exhibición de sus pinturas en el Museo y Galería de Arte de la Universidad de Hong Kong, tal y como aclaran nuestros compañeros de Pure People.

La temática de la colección realizada por el protagonista de 'Blanco humano' se centró en 12 lugares o ciudades que han dejado una huella especial en él a lo largo de su vida: Hong Kong, La Meca, Pekín, Río de Janeiro, Kioto, Los Ángeles, Dubái, Doha, Sídney, Londres, París y el Taj Mahal.

Sus pinturas están marcadas por un estilo un tanto acelerado, pues él mismo describe su método en el South China Morning Post como "pinceladas gruesas y rápidas", señalando además que "esto es más una visión que simplemente… el arte de la pintura" y reconociendo que "no son tan buenos". Una buena dosis de humildad siempre es bien recibida.

Con homenaje incluido a 'Contacto sangriento'

Entre las obras de Van Damme sobresale la dedicada a Hong Kong, ya que es una reproducción un tanto libre de una de las escenas más famosas de la película 'Contacto sangriento', con él haciendo su característico split. Eso sí, no está al alcance de todos los bolsillos, pues la puso a la venta a un precio de 300.000 dólares.

Tras su paso por Hong Kong, Van Damme hizo otra exhibición en Portugal este pasado mes de agosto, y en la página web oficial de la exhibición encontraréis más detalles al respecto, como el hecho de que parte de los ingresos se donan a organizaciones benéficas cuidadosamente elegidas por el propio actor.

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