Jeremy Strong no se va a disculpar por tomarse su papel de Mark Zuckerberg demasiado en serio: "Comprométete con lo que estas haciendo, joder"

La secuela de 'La red social', va a venir con algunos cambios frente su predecesora. No solo Aaron Sorkin se siente en la silla del director en lugar de David Fincher, sino que Jeremy Strong sustituye a Jesse Eisenberg para interpretar a Mark Zuckerberg.

Strong era perfectamente consciente de que es una labor complicada. Y él se la ha tomado muy a pecho, le duela a quien le duela.

¿Para qué me invitáis, si ya sabéis cómo me pongo?

Ya desde sus días en 'Succession', Strong es conocido por ser un actor de método que se toma tremendamente en serio su proceso de trabajo. Estar metido en el papel todo el día no es sencillo, muchas veces no tanto para él mismo sino para quienes tiene a su alrededor, aunque Strong ha reconocido que no piensa demasiado en ello.

"Creo que no puedo hablar mucho de ello", dijo Strong, como recogen en Variety, sobre si su método es más molestia que ayuda en un rodaje. "Por supuesto, nunca es mi intención interferir con la experiencia de nadie más, ni con la manera de trabajar de nadie. Primero, no hagas daño a nadie, ¿verdad? Pero comprométete con lo que estás haciendo, joder, profundamente".

Cuando le preguntaron si se sentía frustrado con el nivel de compromiso de sus compañeros, Strong apostillo que no, pero que cuando él actúa lo hace entregándose completamente al papel. Aunque claro, esto puede causar roces e incomodar a ciertas personas, pero tampoco se plantea pedir perdón por cómo enfoca su propio trabajo.

"Si algunas personas sienten que me lo estoy tomando demasiado en serio, o que cambia las moléculas de la habituación de una manera en la que incomoda a alguien... Pues supongo que es algo por lo que no siento la necesidad de disculparme. Porque yo creo, y creo que los directores con los que trabajo creen que está al servicio del material. Y personalmente pienso que muchas de las reacciones son de naturaleza personal".

En Espinof | Jeremy Strong llevó tan lejos su transformación en Mark Zuckerberg que ni siquiera hablaba con sus compañeros de reparto

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