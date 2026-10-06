Aaron Sorkin reconoce que quería que David Fincher dirigiera 'El precio de la red': "Yo era mi segunda opción"

No somos pocos los que nos preguntamos, al ver que Aaron Sorkin dirigiría él mismo 'El precio de la red', por qué David Fincher ha decidido no participar en la secuela de 'La red social', que podría ser un éxito casi asegurado. Sí, sin Fincher ni Jesse Eisenberg (sustituido por Jeremy Strong) la cosa ha perdido lustre, pero pese a todo es imposible no tener interés... y seguir dudando si Sorkin ha tirado de ego o él mismo se ha considerado una solución de último minuto.

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Ahora, en una entrevista con el podcast Filmmaker Toolkit, Sorkin ha afirmado que es un poco mezcla de ambas: "Yo era mi segunda opción para dirigirla. Quería que David Fincher la hiciera, pero no podía". De hecho, lo supo muy pronto en el proceso, así que directamente escribió pensando en él como director... a pesar de que Fincher fuera la primera persona en recibir el guion cuando terminó, por si acaso sonaba la flauta.

Fincher tiene un contrato exclusivo con Netflix y estaba dirigiendo 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', que saldrá este año. Incluso si pudiera haber conseguido de alguna manera el permiso de Netflix para trabajar en Sony, no quería que 'El precio de la red' saliera un año después de las elecciones de mitad de mandato. Creí que no tendríamos ya ganas. Quería que saliera ahora.

Como recuerda, en su momento ya estuvo a punto de dirigir 'La red social' antes de que Fincher diera el salto, así que no le pilla de nuevas: "Nunca levanté mi mano y dije 'Eh, ¿puedo probar?'. Nunca he pedido dirigir nada. Los productores decidieron que debería hacerlo. Me puse muy nervioso y dije 'Vale, escuchad, mandemos el guion a David Fincher, va a pasar, pasa de todo, y si lo hace, la dirigiré'". Y el resto es historia. Tanto, que 16 años después, seguimos esperando ansiosos esta secuela. Si se convertirá en un clásico como la anterior y no en una nota al pie, está aún por ver.

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