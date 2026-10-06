Una serie de Prime Video que merece la pena ver: tiene dos temporadas y un 95% en Rotten Tomatoes

El género de superhéroes ya no desprende el mismo esplendor que tuvo durante buena parte de las últimas dos décadas. La acumulación de películas y series, la repetición de fórmulas y una dependencia cada vez mayor de los efectos digitales han provocado cierto cansancio entre el público, pero eso no significa que todas las historias de superhéroes hayan perdido su capacidad para entretener.

De vez en cuando aparecen producciones que apuestan por cosas más sencillas, personajes carismáticos, humor y una historia que no necesita convertir cada escena en un espectáculo de efectos visuales. Ese es precisamente el caso de 'La garrapata' ('The Tick'), una serie de Prime Video que se estrenó en 2016, recibió muy buenas críticas -y una puntuación del 95% en Rotten Tomatoes- y que pasó bastante desapercibida.

Más allá de la popularidad

'La garrapata' nació a partir de una tira cómica satírica creada por Ben Edlund en los años 80 y posteriormente dio el salto a la televisión con una serie de animación emitida entre 1994 y 1996. El propio Edlund ya había intentado llevar al personaje a la acción real en 2001, pero aquella primera adaptación de Fox fue cancelada después de solo nueve episodios. Amazon decidió recuperar la idea años después y volvió a confiar en su creador para desarrollar una nueva versión. Y fue un acierto.

La serie gira alrededor de un superhéroe vestido de azul que es prácticamente invencible y que acaba tomando bajo su protección a Arthur, un joven bastante más nervioso que él. Arthur está convencido de que The Terror, un peligroso supervillano al que todo el mundo daba por muerto, continúa con vida. Lo que comienza como una peculiar alianza entre ambos termina llevándolos hasta una conspiración mucho mayor de lo que podían imaginar.

Una de las claves de la serie está precisamente en cómo utiliza los códigos habituales del género para convertirlos en una fuente constante de humor. El protagonista parece el arquetipo del superhéroe invencible y extravagante, y Arthur funciona como su contrapunto y aporta una mirada mucho más humana a todo lo que ocurre a su alrededor. La combinación permite que la serie pueda contar una historia de superhéroes sin tomársela demasiado en serio.

Además, la propuesta consiguió además una recepción crítica especialmente positiva, con elogios para un reparto que lograba aportar emoción y cierta credibilidad a una historia deliberadamente absurda. Su ironía es uno de sus principales atractivos y permite que funcione incluso para espectadores que estén cansados de las historias de superhéroes más convencionales. En lugar de apoyarse únicamente en grandes batallas y efectos digitales, 'La garrapata' encuentra buena parte de su gracia en sus personajes y en las situaciones disparatadas en las que terminan metidos.

Y solo son 22 episodios, así que tampoco exige una inversión de tiempo especialmente grande. La serie puede funcionar como una alternativa ligera y divertida a las grandes producciones de superhéroes, precisamente porque entiende que el género también puede ser una comedia. Una década después de su estreno, sigue siendo una de esas pequeñas joyas que quedaron eclipsadas y que merece la pena recuperar.

Así que si os interesa, la tenéis disponible en Prime Video y Netflix.

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