Ya es oficial: nace Skydance. Acaba de cerrarse la fusión de Paramount y Warner, valorada en 81.000 millones de dólares

El proceso ha sido agotador y, honestamente, pensaba que no iba a cerrarse nunca, pero finalmente, tras confirmarse que se habían terminado de cumplir todos los requisitos para formalizar la fusión, Paramount Pictures ha adquirido a Warner Bros Discovery para convertir ambos conglomerados en uno único llamado Skydance. La adquisición está valorada en la estratosférica suma de 81 000 millones de dólares.

Skydance: un nuevo competidor

De este modo, David Ellison, el actor reconvertido en productor —e hijo del magnate Larry Ellison—, de 43 años, asumirá el control total de la compañía en el puesto de director ejecutivo, aspirando a convertir todos los productos adquiridos, que incluyen CBS, Paramount+, HBO Max y los vastos catálogos de ambos estudios, en un competidor con fuerte presencia tecnológica que compita directamente con gigantes como Amazon Prime Video, Netflix y Disney+.

El propio Ellison ha celebrado en un comunicado, que puede leerse bajo estas líneas, el cierre de una fusión que ha sido resultado de un año de negociaciones y de una fuerte lucha contra los muchos detractores de la misma, incluyendo a los fiscales generales de 12 estados, al sindicato de guionistas y a miles de creativos de Hollywood —incluyendo nombres de primera línea como el de Mark Ruffalo—.

Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria. Desde el principio, nuestra ambición fue unir a estos dos estudios históricos y crear un competidor más fuerte, con el talento, los recursos y el alcance para contar grandes historias en todos los géneros, en todas las plataformas, para audiencias de todo el mundo. Ahora esa ambición es una realidad.

Estamos agradecidos con todos los que hicieron esto posible: los empleados, el talento creativo y los equipos de producción de ambas compañías, que trabajaron incansablemente para llevarnos hasta aquí e inspirar a las audiencias de todo el mundo todos los días, así como con los asesores y socios que guiaron esta transacción hasta su finalización.

Nuestro enfoque se centra ahora en el futuro: construir una empresa que empodere a los creadores, entretenga a las audiencias y recompense a los accionistas. No podríamos estar más entusiasmados por ponernos a trabajar.

Por su parte, Gerry Cardinale, miembro de la junta de Skydance y financiero clave a través de su firma, RedBird Capital, ha definido la operación como "un momento decisivo para la industria".

[La fusión es] un momento decisivo para la industria. Al aplicar nuestro modelo de propietario-operador a la cartera inigualable de franquicias icónicas, programación original premium y derechos deportivos en vivo de Paramount y WBD, podemos proteger ese legado mientras construimos para un panorama mediático que está experimentando un cambio transformador.

Además del entusiasmo por la oferta de entretenimiento que puede abrir, el nacimiento de Skydance trae bajo el brazo una fuerte polémica relacionada con el potencial control editorial y de la retórica política en Estados Unidos. La familia Ellison se ha declarado aliada de Donald Trump y sus miembros han mantenido una estrecha relación con el republicano, manteniendo reuniones y visitas en su residencia de Mar-a-Lago.

Este escenario ha disparado al miedo a que la unión de CNN al conglomerado de los Ellison rompiese por completo la línea editorial de la cadena de noticias, que finalmente ha sido protegida por un acuerdo que obliga a una junta editorial independiente a supervisar la independencia del medio.

Sea como fuere, reunir bajo un mismo techo HBO, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Discovery, TNT, DC Studios, Paramount+, la UFC y un sinfín más de cadenas, licencias y servicios, abren un nuevo frente en una lucha por el control del entretenimiento internacional que, seguramente, terminará cobrándose alguna víctima entre las grandes rivales más pronto que tarde. Quién será la primera en hincar la rodilla, eso sí, aún está por ver.

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