David Corenswet compara la secuela de 'Superman' con 'El Imperio Contraataca'. "Nos llevará a su segunda fase"

Ya es un cliché que actores y directores comparen sus obras con 'El imperio contraataca'. E incluso ahora, 46 años después de su estreno, sigue teniendo todo el sentido del mundo porque es la secuela ejemplar, la que preparó a sus personajes para el final mientras daba giros sorpresa evolucionando las tramas. Sin embargo, lo que no vimos venir es que ahora calificaran a 'Man of Tomorrow' como un nuevo Episodio V de 'Star Wars'.

Lex Vader

Es lo que hemos visto en Entertainment Tonight, donde David Corenswet ha comparado la película de James Gunn con la de Irvin Kershner. "Pienso en el inicio de 'El imperio contraataca' y cómo cada vez que veo la película estoy emocionado de volver a encontrarme con Luke, Han y Leia. Era realmente emocionante escuchar a James Gunn hablar de cómo quería llevar a los personajes, especialmente las relaciones de Superman y Lex, y de Clark y Lois, a su segunda fase".

Han pasado por más cosas durante este tiempo. Y así, en 'Man of Tomorrow', les encontramos en situaciones más sólidas y establecidas, pero, obviamente, apostaría porque esas cosas se van a poner en riesgo.

Aunque Skydance, la fusión que ha nacido de Warner y Paramount, parece que ha dado el visto bueno al Universo DC de James Gunn, aún está por saber qué viene después de 'Man of Tomorrow' (además de 'The people vs Gorilla Grodd' y la temporada 2 de 'Comando Monster'). ¿Tendremos 'El retorno del jedi' en versión kriptoniana?

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