Nos vamos fuera del Más Allá para ver a Jason Statham dando mamporros. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Tras unas semanas de auténtico y infarto y de celebración constante en lo que respecta a la taquilla española del fin de semana, toca volver a la vida real. Pero, como dijo Laporta: "¡Al loro, que no estamos tan mal!", porque nuestros cines se las apañaron para recaudar 6,6 millones de euros —un montante habitual para un mes de agosto— gracias a 816 000 personas que se congregaron para disfrutar de nuevo de las dos películas que podéis imaginar.

Y es que, una vez más, 'Spider-Man: Bran New Day' y 'La Odisea' volvieron a encabezar el Top 5 con lo más visto entre el 14 y el 16 del octavo mes del año con 2,3 millones de euros y 1,6 millones de euros tras las respectivas y lógicas caídas respecto al ejercicio anterior. No obstante, la gran sorpresa del finde la dio 'El final de Oak Street', que logró rascar una tercera posición valorada en unos nada desdeñables 0,93 millones de euros.

Por su parte, los dos últimos puestos de la tabla estuvieron dominados por la animación de 'La Patrulla Canina: La dino película' y 'Minions & Monsters'. Los héroes peludos, en cuarta posición, superaron gracias a sus 0,33 millones de euros a las criaturas amarillas, que se aferran al quinteto con unos nuevos 0,22 millones.

Los estrenos del 21 de agosto de 2026

A priori, las novedades que llegan a nuestras salas este viernes 21 de agosto no parecen destinadas a poner patas arriba el box office. Y digo "a priori" porque todos sabemos el tirón que tiene el género de terror en general y una franquicia de la talla de 'Insidious', cuya sexta entrega, subtitulada 'Fuera del más allá' aterriza en la cartelera bajo la batuta de Jacob Chase —'Ven a jugar'— con una nueva dosis de jumpscares y horrores paranormales.

El otro estreno con potencial para colarse entre lo más visto es 'El motín', el nuevo actioner dirigido por Jean-François Richet —'El piloto'—, en el que Jason Statham reparte su estopa habitual a bordo de un barco en un homenaje a la eterna 'La jungla de cristal'. Por desgracia, a nuestro compañero Mikel no le ha parecido que esté a la altura del clásico de John McTiernan ni de la filmografía de Statham.

Desde dentro de nuestras fronteras, Estel Díaz debuta en el largometraje con 'A fuego': un drama iniciático en clave adolescente protagonizado por Zoe Bonafonte, Marc Soler, Ruslana y Miquel Melero que nos cuenta la historia de una chica de 17 años que, tras el fallecimiento de su hermano, descubre un nuevo grupo de amigos que le ayudan a reconectar con el mundo y con su pasión por el bunker.

Los estrenos de la semana los completan el drama tunecino 'Prometido el cielo' de Erige Sehiri —que fue muy bien recibido en la edición 2025 del Festival de Cannes—, el thriller de la República Checa 'El coro de Praga', que narra una turbia historia de abusos sexuales bajo la batuta de Ondřej Provazník y, lo que es más importante, el reestreno de esa joya imperecedera que es 'A todo gas' con motivo de su 25 aniversario.

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