'Insidious': en qué orden ver en streaming la saga de terror de James Wan y guía cronológica de las películas

Ha pasado más de una década desde que se estrenó la primera película de ‘Insidious’, que contaba los horribles fenómenos a los que se enfrenta la pareja formada por Patrick Wilson y Rose Byrne, que debían defender a su hijo de las malévolas fuerzas paranormales que han invadido su hogar. Ahora llega ‘Insidious: la puerta roja’ y se pondrá fin a la saga de los Lambert, aunque no es la única historia dentro de una franquicia no estrenada en orden cronológico.

Creada por James Wan y Leigh Whannell, la saga cuenta cómo la investigadora paranormal Elise Rainer (Lin Shaye) llega a encontrarse con la familia Lambert, siendo la misma el hilo conductor de todo el universo, que además tiene en común mundos paranormales, visiones psíquicas y una línea de tiempo muy poco tradicional. Tanto si vas a ver las películas de ‘Insidious’ por primera vez, como si las vas a repasar, hay dos opciones para el orden de visualización: seguir el orden de lanzamiento directo o dejar que la historia se desarrolle cronológicamente.

Insidious en orden cronológico de eventos

No hay grandes diferencias entre un método u otro, pero para comprender la dimensión de la historia de fondo antes de volver a ver a los personajes, entonces puedes optar por una visualización cronológica, que da una dimensión verdaderamente épica del viaje de sus personajes a través de las décadas. Puede parecer confuso, pero básicamente segunda película es una secuela de la primera, y la tercera y la cuarta son precuelas consecutivas que conducen directamente a la primera película, pero hay truco y haremos una división de la cuarta.

‘Insidious: La última llave’ (2018) – Flashbacks 1953

Dirigida por Adam Robitel. Reparto: Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson.

El orden lógico sería ver ‘La última llave’ después de ‘Insidious: Capítulo 3’, pero la película también presenta recuerdos de la infancia de Elise, donde somos testigos de su infancia a través de extensos flashbacks, incluyendo una larga escena inicial donde conocemos cómo quedó marcada por el trauma, no solo por los espíritus que ve en todas partes, sino por su padre abusivo. Es la película más centrada en Elise de la franquicia, explora sus conexiones familiares, su pasado con Specs (Whannell) y Tucker (Angus Sampson), y desenreda un secreto mortal de su infancia en Five Keys, Nuevo México. Todas esas partes abren la historia del personaje y enfocan toda la saga a través de su mirada.

Disponible en Prime Video

‘Insidious: capítulo 3’ (2015)

Dirigida por Leigh Whannell. Reparto: Dermot Mulroney, Stefanie Scott, Angus Sampson.

La primera de la saga que no presenta a Wilson, ni a su coprotagonista Rose Byrne, y prefiere centrarse en la demonóloga Elsie Rainier (Lin Shaye) antes de entrar en la casa Lambert. Un caso suelto en la que es persuadida por una adolescente que necesita ayuda para contactar con su madre fallecida hasta que se da cuenta de que un espíritu demoníaco la está persiguiendo. Una película de casa encantada modélica que pone a una mujer de 70 años como una Kolchak moderna que habría tenido una gran serie de televisión. Este es su primer gran caso y el verdadero punto de partida de la saga, cuando nos muestra el primer contacto con el demonio rojo.

Disponible en Netflix

‘Indisious: la última llave’ (2018) – línea temporal actual

Dirigida por Adam Robitel. Reparto: Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson.

Más allá de los recuerdos de la infancia de Elsie y los orígenes de cómo empezó comunicarse con entidades no humanas, la cuarta entrega de la franquicia realmente tiene lugar después del Capítulo 3, de hecho, el detalle más crucial de esta película, en términos de su relación con el resto de la franquicia, sucede hacia el final. En el último viaje al otro lado, Elsie abre una puerta y ve a un niño, Dalton Lambert, atrapado en una habitación y posteriormente sueña con el demonio que le acosa hasta que se despierta con la llamada telefónica de Lorraine Lambert, la abuela del niño, solicitando su ayuda, haciendo una superposición con la primera entrega, cerrando el círculo de la cuatro primeras entregas.

Disponible en Prime Video

Insidious (2010)

Dirigida por James Wan. Reparto: Patrick Wilson, Rose Byrne, Barbara Hershey.

La entrega original comienza con Dalton, el hijo de los Lambert entrando en un coma inexplicable que deja a los médicos sin respuestas. Cuando el niño llega a casa, su familia experimenta sucesos paranormales cada vez más inquietantes hasta que finalmente solicitan la ayuda de Elsie, una especialista inspirada en la de la película ‘Poltergeist’ a la que ya conocemos si hemos seguido estas películas cronológicamente, por ello, cuando un demonio toma el control del cuerpo de Josh y asesina a Elsie, es mucho más trágico por lo que sabemos sobre su infancia y cómo nos hemos apegado más a ella.

Disponible en Netflix

Insidious: capítulo 2 (2013)

Dirigida por James Wan. Reparto: Patrick Wilson, Rose Byrne, Barbara Hershey.

Una secuela inmediata que lidia con la posesión de Josh y el problema con su cuerpo físico tras haber asesinado a Elsie, a quien vemos en su juventud (realmente este tramo iría detrás del flashback de la 4ª), e incluso más allá de la tumba, ayudando a la familia a reconstruir el misterio de lo sucedido mientras los protege de la amenaza inminente que aún representa el demonio. Un flujo y reflujo de los hechos de la primera entrega que juega con la idea del final o el principio de la maldición, aunque el espíritu de Elsie se queda sin aliento ofreciendo un ángulo desalentador dentro de un conjunto del todo inusual dentro de las secuelas del cine de terror.

Disponible en Netflix

‘Insidious: la puerta roja’ (2013)

Dirigida por Patrick Wilson. Reparto: Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins.

La última película coincide cronológicamente y por fecha de estreno, transcurriendo 10 años después de la primera (y la segunda), cuando Josh Lambert se dirige al este para dejar a su hijo, Dalton, en la Facultad, sin embargo, su sueño universitario se transforma en una pesadilla viviente cuando los demonios reprimidos de su pasado regresan repentinamente para atormentarle a él y a su padre. El capítulo llamado a cerrar la historia de los Lambert no será, sin embargo, el último episodio de la saga, que ya se está rodando con el título de ‘Thread: An Insidious Tale', un spin off aparentemente sin relación con las otras secuelas, aunque no queda claro en qué momento cronológico se ubicará.

Crítica en Espinof, por Víctor López | Disponible en

