25 años después de su estreno, vuelve a los cines la sensacional película de acción que dio inicio a una de las franquicias más taquilleras de la historia

Tener claro lo que se es y lo que no termina siendo clave para un blockbuster de éxito. Montar una franquicia entera puede ser más complicado, porque conforme más se progresa más se desvía uno del camino marcado. Incluso haciendo taquilazos de manera continuada, no pocos querrían un retorno a la esencia de ‘A todo gas’ (’The Fast and the Furious’).

Vivir a un cuarto de milla

Con Paul Walker y Vin Diesel de protagonistas convertidos en magnéticas estrellas, esta película de acción con atracos y carreras de coches marcó un fenómeno hace 25 años que luego derivó en una de las franquicias más locas y entretenidas de Hollywood. Ahora el film original de Rob Cohen regresa a las salas de cine para recordar la pasión original que debe conducir la prometida última película de la saga.

Un grupo de delincuentes está atracando varios camiones con valiosa mercancia, empleando coches deportivos para dar el golpe y marcharse a toda velocidad sin ser vistos. Es por ello que la policía de Los Ángeles manda a Brian O'Conner para que se infiltre en el mundo de las carreras callejeras ilegales, intentando entablar conexión con el rey de las calles Dom Toretto.

Es difícil no apreciar la sencillez tan patente que exhibe esta película en contraste hacia lo que evolucionó todo en las posteriores (y estupendas) películas. Básicamente un remedo de la historia de ‘Le llaman Bodhi’ (’Point Break’) pero con coches tuneados y mucho espíritu entre el nu-metal y lo latino.

Es una película muy claramente de su época, con todavía trazas del cine de acción inconsciente y noventero de herencia Bruckheimer impulsando sus conflictos elementales pero efectivos. Cohen saca un uso eficaz de esos códigos y de una estética diferente para hacer acción con olor a gasolina muy trepidante.

Su mejor acierto, eso sí, es no interponerse en el camino de dos fuerzas que siempre han impulsado la franquicia a sus mejores momentos cuando han funcionado juntas. Walker y Diesel ponen esa química conjunta que bordea el romance involuntario, y ponen ese extra de nitroso necesario para que el entretenimiento nunca vaya a menos de 120 kilómetros por hora.

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