El estudio de 'Coraline' y 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' regresa con una nueva película. Una aventura a través del bosque que promete ser absolutamente mágica

Una de las mayores injusticias del mundo de la animación es lo tremendamente infravalorado que está el estudio LAIKA, al menos a nivel mainstream. El estudio especializado en stop-motion lleva años maravillándonos con películas como 'Los mundos de Coraline' y 'Kubo y las dos cuerdas mágicas', y ahora ya va calentando motores para estrenar la que parece su obra más ambiciosa hasta la fecha.

En lo profundo del bosque

La última película del estudio fue 'Mr. Link. El origen perdido' ('Missing Link'), que se estrenó en 2019 y se llevó un batacazo tremendo en taquilla para recaudar apenas 26 millones de dólares frente a un presupuesto de 100. Eso no les ha detenido, porque este mismo año se estrena 'Wildwood', una aventura de fantasía oscura con cierto regustillo a 'Las crónicas de Narnia' y 'Dentro del laberinto'.

'Wildwood' adapta la novela del mismo nombre de Colin Meloy y se ambienta en los bosques de Oregon. La historia arranca cuando dos niños de 12 años, Prue y Curtis, son arrastrados a un mundo mágico en el que humanos y animales parlantes conviven en armonía. Pero entonces los niños se topan con una misteriosa mujer llamada Alexandra que captura a Curtis y al hermano pequeño de Prue. Aunque, como el tráiler viene avisando, hay más de una tragedia de por medio.

Travis Knight y Chris Butler vuelven a unir fuerzas como director y guionista tras 'He-Man y los Masters del Universo', esta vez regresando al terreno animado. El trailer de 'Wildwood' es una absoluta barbaridad, con el trabajo más detallado que nos ha dejado LAIKA hasta la fecha y prometiendo que nos va a sacudir el corazón sin piedad.

'Wildwood' se estrena el próximo 23 de octubre en Estados Unidos. Esperemos que en el resto del mundo no se haga mucho de rogar y que podamos verla en pantalla grande, porque promete ser un espectáculo apabullante.

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