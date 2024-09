El detalle escondido de 'Los mundos de Coraline' que quizá habías pasado por alto en la adaptación de la novela de Neil Gaiman

Con lo difícil que está poder echarle un ojo a 'Los mundos de Coraline' (en plataformas no está disponible y en físico lleva tiempo descatalogada), hemos tenido la gran suerte de que finalmente se reestrenara también en salas españolas. Aprovechamos el 15 aniversario de la estupenda película de animación para rememorar también uno de sus cameos más escondidos.

El valor de Henry Sellick

'Los mundos de Coraline' es la adaptación cinematográfica de Henry Sellick (el verdadero director de 'Pesadilla antes de Navidad') de la novela del cancelado Neil Gaiman (que también ha tenido su versión en cómic). La cinta de 2009 es la tercera película de animación stop motion más taquillera de la historia, por detrás de 'Chicken Run' y 'Wallace y Gromit'.

Henry Sellick, director de 'Los mundos de Coralin'

Con motivo de su 15 aniversario, la joyita de Laika se reestrenó recientemente en cines de todo el mundo, en versión 3D remasterizada. Incluso apreciándola en pantalla grande, todavía hay detalles que se nos escapan, como este cameo del propio director de la cinta.

Henry Sellick se reservó una breve aparición al principio de la película, cuando los Jones se están mudando a los apartamentos Pink Palace. Después de ayudarles a meter las cajas dentro de su nuevo hogar, un de los empleados de la empresa de mudanzas impide con el pie que se cierre la puerta y extiende la mano esperando una propina.

A regañadientes, el padre de Coraline le extiende un billete, pero la alegría no le dura mucho al pobre señor de la mudanza, ya que no tarda en descubrir que se trata de un billete de un dólar. Sin embargo, no es uno normal: la cara que aparece en el centro no es sino la de Sellick. Parpadea y te lo pierdes.

