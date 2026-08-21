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Llega a streaming una de las mejores películas de fantasía del año. Una brillante secuela que reafirma lo difícil que es enterrar los traumas del pasado

Tras su estreno oficial en Paramount+ el mes pasado, por fin podremos verla en SkyShowtime este mismo fin de semana

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Mariló Delgado

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Ha dado muchas vueltas y torbellinos entre cambios de fecha y filtraciones, pero el pasado 25 de julio por fin vio la luz 'Avatar Aang: The Last Airbender' con su estreno en Paramount+. Aunque claro, en muchos territorios aún se complicaba la cosa para poder disfrutar de la película secuela y seguíamos pendientes de esta nueva aventura de Aang como un Avatar hecho y derecho. 

Cuando el pasado vuelve

'Avatar Aang: The Last Airbender' se ambienta más de una década después de la serie original y sigue a Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko como jóvenes adultos. Aang sigue lidiando con los traumas de su pasado y el exterminio de los Nómadas del Aire, pero todo cambia cuando encuentran a otro maestro del aire que llevaba siglos congelado y surge la posibilidad de restaurar su pueblo gracias a un artefacto mágico. 

La película de 'Avatar' es a la vez una precuela y una secuela, y tiene muchísimo sentido para los creadores de Aang: "No queríamos reescribir las cosas"
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La película de 'Avatar' es a la vez una precuela y una secuela, y tiene muchísimo sentido para los creadores de Aang: "No queríamos reescribir las cosas"

Una secuela bien emotiva, que se mete en los jardines justos y que preserva el espíritu de los personajes, por los que casi parece que no han pasado 20 años. Ahora llega por fin a streaming en España: 'Avatar Aang: The Last Airbender' aterriza en SkyShowtime este mismo 22 de agosto

Avatar Aang

Así que si no tenemos plan de cine para el fin de semana, tenemos la oportunidad perfecta para volver al mágico mundo de 'Avatar'. Con una magnífica película de fantasía que nos pone al día con una animación apabullante que pone la franquicia al día con las nuevas tecnologías (y demuestra de lujo todo lo que tiene que ofrecer a nivel cinematográfico).

Avatar Studios ha regresado a lo grande poniendo la primera piedra en el camino para su nuevo futuro, y antes de que arranque la nueva serie 'Avatar: Seven Havens' el próximo octubre, tenemos una cita obligatoria con Aang.

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