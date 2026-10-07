Vuelve a los cines en su versión definitiva una de las películas de culto más extremas de la historia: fue censurada por contenido blasfemo y provocador

Warner Bros se prepara para una nueva etapa con nuevos directores y unos nuevos jefes bajo el paraguas de Skydance, pero lleva preparando desde hace unos meses sus primeros pasos para una división de cine de autor llamada Clockwork que se encargue de mantener cierto cine original. Esto incluye trabajar con cineastas independientes del momento, pero también rescatar algunos de sus títulos de culto.

Los reestrenos están siendo un interesante fenómeno dentro del resurgir actual de los cines, y Warner quiere tantear el terreno con algunos de sus incontables clásicos en su amplio catálogo. Su primer avance en este terreno no podría ser más peliagudos, ya que han apostado fuerte por lanzar con Clockwork con el reestreno completo y sin censurar de ‘Los demonios’ de Ken Russell.

Alucinada película de culto por antonomasia, Russell elabora aquí una surrealista y blasfema experiencia de horror religioso histérico. Basándose en una historia real del siglo XVII, en una Francia asolada por las plagas, el cineasta británico cuenta la historia de un grupo de monjas que alegan estar poseídas para forzar la ejecución de un sacerdote por herejía que, desde su llegada, había impuesto su dominio en una amurallada ciudad y teniendo relaciones sexuales.

El proyecto era una patata caliente desde su concepción, y Warner Bros asumió la producción en su momento después de que United Artists se quisiese salir de tal polémico guión. Las imágenes que Russell concebía eran extremadamente salvajes en cuanto a contenido sexual y tono psicodélico, buscando una provocación intensa en el espectador.

Rescatando a los endemoniados

No sorprende a nadie que esta película iba a causar la colérica furia de cualquier católico del mundo, y el Vaticano peleo también por impedir el visionado de imágenes tan bestias y provocadoras. Tuvo cierto éxito, ya que las instituciones encargadas de calificar el contenido por edades emplearon su poder para censurar algunas de las escenas más explícitas. Todo para que la película siguiese teniendo una calificación X en Reino Unido y Estados Unidos.

Una escena situada en medio de la película, que incluía una muestra explícita de la posesión de las monjas y el derribo de un gigante crucifijo, fue eliminada por completo y tanto Russell como el crítico Mark Kermode tuvieron que embarcarse en una odisea para recuperar la escena que, hasta el momento, sólo se podía ver en un documental. Con este esfuerzo, y rescatando algunos de los momentos rebajados como orgías, el cineasta británico elaboró un montaje del director antes de su muerte.

Es ahora este montaje, restaurado en 4K y sin ningún atisbo de censura, llegará a salas de cine de todo el mundo 55 años después del estreno original. También en España se podrá ver este irrefrenable y abrumador espectáculo que se ha ganado con todo el derecho ser considerada una de las películas de culto más extremas de la historia.

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