Hoy en streaming, una obra maestra absoluta de la ciencia ficción. La mejor aventura en cines de una tripulación mítica (pese al hombre que la creó)

Me encontraba hoy mismo en Reddit con un hilo en el que se debatía si 'La caza del Octubre Rojo' era una buena historia de Star Trek. Evidentemente no, pero aquello llevó a algunos usuarios a señalar, con bastante acierto, que la que muchos consideran la mejor película de la muy veterana saga de ciencia ficción, 'Star Trek II: La ira de Khan', no deja de ser, en esencia, una magnífica aventura de submarinos espacial.

Es decir, en un momento dado del filme, las naves en combate pierden gran parte de sus sensores y capacidades de detección y sus capitanes deben confiar más en sus muchos años de experiencia y en su instinto para localizarse. Llega a un punto de la película que todo se siente como si estuvieran ahí, ocultándose en el fondo del mar, al más puro estilo de lo que veríamos en obras maestras del género como 'El submarino (Das Boot)'. Se trata de una sensación que también nos dejó 'Star Trek VI: Aquel país desconocido', y también 'El equilibrio del terror', un episodio de The Original Series donde conocimos a los romulanos. Y es que al fin al cabo la IP bebe mucho de este tipo de historias.

Aunque, en verdad, la principal inspiración de Nicholas Meyer para 'Star Trek II: La ira de Khan' no fue una película de submarinos. El director sentía desde joven gran fascinación por las novelas de Horatio Hornblower, el oficial de la marina británica creado por C. S. Forester, cuyas aventuras transcurrían en alta mar durante las guerras napoleónicas. De hecho, para Meyer su Star Trek era un poco "Horatio Hornblower en el espacio".

Sea como fuere, 'Star Trek II: La ira de Khan' fue recibió entre elogios en 1982 y puso a la saga en el rumbo correcto tras un dudoso y costoso primer debut en la gran pantalla que acabó con el creador de la franquicia, Gene Roddenberry, fuera del desarrollo de esta segunda entrega. Noticia que, por cierto, no se tomó nada bien. Es más, dicen las malas lenguas que él fue el culpable de que se filtrara un spoiler del film, uno capaz de provocar la ira de los fans y meter el miedo en Paramount. Por suerte, Meyer supo arreglar el entuerto en el que supuestamente le metió con elegancia en el guion.

Una película con momentazos inolvidables

Para refrescar un poco la memoria, sin entrar en detalles que puedan estropearos la experiencia, 'Star Trek II: La ira de Khan' narra una historia donde Kirk y sus oficiales del USS Enterprise se ven obligado a enfrentarse de nuevo a un viejo y poderoso enemigo consumido por la sed de venganza. Es la excusa para ver una película que desarrolla un intenso duelo estratégico entre ambos comandantes que combina aventura espacial, tensión militar y algunos de los momentos más recordados de toda la franquicia.

'Star Trek II: La ira de Khan' sigue siendo hoy una muy buena película aunque los años no pasen el balde, por lo que os invito a verla hoy, o mañana, aprovechando que está disponible en el catálogo de cine clásico de SkyShowtime. Dura menos de dos horas y, como decía al comienzo, es para mucho la mejor historia en cines que ha protagonizado la tripulación original del USS Enterprise. Otros podrían quedarse con la sexta, 'Aquel país desconocido', o con la cuarta, "la de las ballenas". ¿Cuál de todas es tu favorita?

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