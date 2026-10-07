Hoy en Prime Video, una de las mejores adaptaciones de Stephen King de los últimos años perfecta para una fiesta de Halloween

Halloween es a final de mes, pero para más de uno octubre es mes idóneo para pegarse un buen viaje por el cine de terror. Se puede optar por propuestas más inquietantes, pero a veces una celebración demanda cosas más jaraneras y divertidas en su carácter grotesco o gore. Cosas como, por ejemplo, ‘The Monkey’.

Leña al mono

Theo James protagoniza por partida doble esta reciente película de Osgood Perkins donde desata su vena más disparatada y de humor negro mediante adaptación de un relato de Stephen King. Una orgía mortífera que ahora se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video, siendo ideal para maratón de Halloween.

Las tragedias no paran de asolar a los gemelos Hal y Bill desde que su padre les trajo un mono de juguete que, cada vez que golpea un tambor, le sigue una devastadora muerte. Huérfanos antes de la adolescencia, entierran el mono y luego ambos acaban creciendo separados y arrastrando traumas como adultos. Pero, por desgracia, la maldición vuelve hacia ellos.

Perkins desata en el tono un torrencial toque de humor macabro, presente ante todo en el absurdo con el que aborda lo gore. Una pasada de rosca hacia lo sangriento y la casquería de las comedias antiguas de los hermanos Coen que sin duda causará un choque para quien va a una película de King esperando sentirse totalmente aterrado.

La intención persigue entretener, pero ante todo acabar teniendo cierta catarsis o liberación frente a la muerte. El terror es un gran vehículo para muchos cineastas donde expresas sus propios miedos o traumas, y Perkins aprovecha esta historia para exorcizar pérdidas bastante importantes en su vida que se han producido sin mayor explicación.

‘The Monkey’ está trazada por una maldición, pero concluye que la muerte es una desgracia que pasa sin que haya realmente explicaciones. Desde ahí intenta sostenerse entre el disparate con vísceras y el drama profundo, con más volumen que ingenio pero también de forma bastante efectiva.

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