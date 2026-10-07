Muere Eva Marie Saint a los 102 años, una de las mejores actrices de la historia. Pasó a la historia 'Con la muerte en los talones' y 'La ley del silencio', pero hizo mucho más

A los 30 años, Eva Marie Saint llegó a su cénit profesional con su primera película. 'La ley del silencio', de Elia Kazan, es una obra maestra que rodó junto a Marlon Brando y que le valió el Óscar a mejor actriz de reparto. Imagina: acabas de poner el pie en la industria y ganas el mayor reconocimiento de buenas a primeras. Ahora, uno de los vestigios más añorados del viejo Hollywood acaba de fallecer a los 102 años, tras haber participado en nueve décadas de cine y televisión. El fin de una era.

Hasta siempre, Eva Marie

Aunque Saint debutó delante de las cámaras en un concurso televisivo, 'Campus Hoopla', allá por 1946, pronto dejó claro que quería convertirse en actriz. Tanto, que acabó protagonizando un reportaje en la revista LIFE reconociendo ser una actriz con problemas económicos, tratando de sobrevivir en Nueva York. Curiosamente, empezó a hacerse conocida poco después gracias a sus nominaciones al Emmy por sus papeles en la pequeña pantalla.

Poco pasó hasta que Kazan la descubriera, ganara el Óscar y su vida cambiara por completo. Saint se convirtió en una estrella de Hollywood que trabajaba codo con codo con números uno como Elizabeth Taylor y Montgomery Clift en 'El árbol de la vida' o junto a Don Murray en la fantástica 'Un sombrero lleno de lluvia'. Era cuestión de tiempo antes de que Alfred Hitchcock la hiciera pasar a la historia en 'Con la muerte en los talones'.

A lo largo de su carrera, la actriz trabajó junto a Paul Newman ('Éxodo'), Warren Beatty ('Su propio infierno') o Richard Burton ('Castillos en la arena'), además de aparecer en películas con gigantescos repartos como '¡Que vienen los rusos!' o 'Grand Prix'. Volvió a la tele y consiguió un puñado de nominaciones al Emmy hasta que por fin lo ganó en 1990 por la serie 'People like us'.

En 2006, a los 82 años, aún se atrevió a interpretar a Martha Kent en 'Superman Returns' y, ya tocando los 90, puso voz en 'La leyenda de Korra', la secuela de 'Avatar'. Una absoluta maestra que trabajó hasta el final y dejó un legado intocable que ha pasado a la historia del cine no solo por uno de los planos más icónicos posibles (ese final de 'Con la muerte en los talones' en el Monte Rushmore) o por tener dos estrellas en el Paseo de la Fama, sino también por una personalidad a prueba de bombas que cambió la industria a su manera. Hasta siempre. 102 años eran pocos.

En Espinof | Mejor que 'El Padrino'. Para mí, esta película ganadora de 8 Oscars tiene la interpretación definitiva de Marlon Brando

En Espinof | Las mejores películas de 2026