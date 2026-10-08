Las 3 normas que Alfred Hitchcock le impuso a Eva Marie Saint durante el rodaje de 'Con la muerte en los talones'. No necesitó más para bordar su actuación

Cuando Alfred Hitchcock fichó a Eva Marie Saint para protagonizar 'Con la muerte en los talones', todo el mundo se sorprendió. Al fin y al cabo, era un papel totalmente distinto a los que acostumbraba a hacer, pero, pese a la reticencia de unos pocos espectadores que esperaban un desastre, regaló un par de escenas que pasaron de manera inmediata a la historia del cine. Y eso que no se puede decir que el director, que normalmente no se preocupaba por los actores, evolucionara su personaje junto a ella más allá de darle tres reglas muy específicas.

Tres normas para Eva Marie

Hoy por hoy, los actores tienen distintos métodos de interpretación y evolucionan el guion y sus personajes mediante varias reuniones con los directores, que incluso llegan a modificar la historia para que estén cómodos. Pero en 1959, esto era la excepción, y Saint, que acaba de fallecer a los 102 años, recibió tan solo tres direcciones por parte de Hitchcock: "Me dijo 'Baja tu voz, no uses tus manos y mira directamente a los ojos de Cary Grant todo el rato'". Y ya estaría.

Con tan solo tres indicaciones, Hitchcock pudo convertir la actuación de Saint en una perfecta: control en la voz, en la mirada y en los gestos. Fue suficiente para convencer a todos los que aún tenían ciertos prejuicios al entrar al cine, y marcar el resto de su carrera. Gracias a la química entre ella y Grant la película fue un éxito descomunal, que estuvo siete semanas en el primer puesto de la taquilla estadounidense y acabó siendo nominada a tres Óscars.

Curiosamente, aunque Saint estuviera estupenda durante toda la película, se vio obligada a redoblar una escena en la post-producción, porque los censores se pusieron nerviosos al escuchar "Nunca hago el amor con el estómago vacío". La actriz tuvo que cambiar la frase por "Nunca hablo de amor con el estómago vacío". Con Saint se nos ha ido uno de los últimos vestigios de un Hollywood que ya no existe y que ya solo podemos echar de menos.

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