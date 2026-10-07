Ha fallecido Eva Marie Saint, pero siempre la recordaremos por estas 3 imprescindibles películas que podemos ver en streaming

Esta mañana nos despertamos con la terrible noticia del fallecimiento de Eva Marie Saint, que había logrado llegar a los 102 años en este planeta. Una de nuestros últimos testigos de ese Hollywood clásico y también de los peculiares momentos de transición del estilo que pudo presenciar en tiempo real.

Saint ha contado con una prolífica e impresionante carrera durante esos años, y no sólo ha tenido presencia en varios clásicos imprescindibles de la historia del cine sino que ha sido importante en muchos de ellos. Incluso aunque le tocasen papeles secundarios con una estrella masculina de turno, siempre encontraba lo suficiente para brillar por sí misma, demostrándolo en estas tres películas que podemos ver en streaming.

‘La ley del silencio’ (’On the Waterfront’, 1954)

Dirección: Elia Kazan. Reparto: Marlon Brando, Eva Marie Saint, Karl Maiden, Lee J. Cobb, Pat Henning.

Su papel más inolvidable estuvo en este drama sindicalista extraordinario de Elia Kazan. Saint ganó el Oscar por su trabajo, que era también su primera actuación en el cine, por conseguir ser un factor inolvidable en la misma y no ser devorada por ese huracán interpretativo que era Marlon Brando.

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‘Con la muerte en los talones’ (’North by Northwest’, 1959)

Dirección: Alfred Hitchcock. Reparto: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Martin Landau, Leo G. Carroll.

La fijación morbosa de Hitchock con las mujeres de cabellera rubia hacía relativamente fácil que Saint acabase en un radar para algunos de sus thrillers. Le dio un papel clave en uno de sus mejores, un ejercicio de suspense magnífico que está siempre en movimiento y lleva la conspiranoia a fabulosos niveles cinematográficos.

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‘¡Que vienen los rusos!’ (’The Russians are Coming, the Russians are Coming’, 1966)

Dirección: Norman Jewison. Reparto: Alan Arkin, Eva Marie Saint, Paul Ford, Brian Keith, Carl Reiner.

Su espléndida habilidad le permitía también moverse en el terreno de la comedia, siempre y cuando tuviera al material y cineasta adecuado. Lo tuvo de la mano de Norman Jewison en esta farsa de la Guerra Fría que sirvió para propulsar a un joven talento como Alan Arkin, pero que consigue sostenerse gracias a consolidados secundarios como Saint.

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