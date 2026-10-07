Última oportunidad para ver en Netflix una de las mejores película de animación de los últimos años. Todo un prodigio audiovisual que te destruye a nivel emocional

Puede que 'Shrek' pertenezca a otra época, pero el universo de DreamWorks demostró en 2022 que todavía tenía mucho que contar con 'El gato con botas: El último deseo'. La película recupera al personaje al que Antonio Banderas lleva poniendo voz desde hace más de dos décadas y nos invita a embarcarnos en una aventura que, bajo la apariencia de cuento infantil, esconde una reflexión muy adulta sobre el miedo a morir y el paso del tiempo.

Mucho más que una película infantil

En 'El gato con botas: El último deseo', el protagonista descubre que ha gastado prácticamente todas sus vidas y que solo le queda una. Después de haber vivido como si fuera inmortal y sin preocuparse demasiado por las consecuencias de sus actos, Gato se enfrenta por primera vez a algo que no puede derrotar con su espada, su ingenio o su característica actitud desafiante: la certeza de que algún día va a morir. Y la aparición de un misterioso lobo que parece perseguirle convierte esa idea en una amenaza mucho más tangible.

La película podría haberse limitado a utilizar esta premisa como excusa para una nueva aventura, pero ahí está precisamente uno de sus grandes aciertos. El miedo a la muerte se convierte en el verdadero motor de la historia y permite que el personaje evolucione de una forma muy sorprendente si tenemos en cuenta que estamos ante una comedia de aventuras protagonizada por un gato. El protagonista tiene que enfrentarse a su propia mortalidad y descubrir que vivir más no significa necesariamente vivir mejor.

También ayuda que DreamWorks apueste por una animación que se aleja del acabado más tradicional de sus anteriores películas. Las escenas de acción tienen mucha personalidad a nivel visual, con movimientos que recuerdan por momentos a la animación 2D y un uso muy expresivo del color y la composición. El resultado hace que 'El último deseo' sea una película realmente disfrutable en pantalla grande, pero también una auténtica maravilla para recuperar en casa.

A todo esto se suma un reparto de personajes secundarios que funciona especialmente bien. Kitty Patitas Suaves regresa para acompañar al protagonista, mientras que Perrito se convierte en una de las grandes incorporaciones de la película. Su optimismo aparentemente ingenuo contrasta con el cinismo del Gato y acaba siendo fundamental para que la historia pueda hablar de amistad, confianza y de la importancia de pedir ayuda, porque no siempre podemos enfrentarnos solos a los problemas.

Aunque quizá lo mejor de la película sea que no trata a los espectadores más jóvenes como si fueran incapaces de entender temas complejos. Habla de la muerte, el miedo y el arrepentimiento sin perder nunca su sentido del humor ni su espíritu de aventura. Y por eso mismo, para mí es perfecta.

Eso sí, si quieres verla en Netflix, será mejor que te des prisa, porque 'El gato con botas: El último deseo' solo estará disponible en la plataforma hasta el 13 de octubre.

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