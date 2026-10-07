La reflexión de Clint Eastwood sobre la creatividad: "No entiendo a Sylvester Stallone, tengo la impresión de que solo lo hace por dinero"

Clint Eastwood ha dado vida a multitud de personajes inolvidables a lo largo de los años, pero es difícil no acordarse especialmente de Harry Callahan, ya que hizo hasta cinco película diferente interpretándolo. Sin embargo, él mismo tuvo claro que llegó un momento en el que ya no tenía sentido recuperarlo y se pregunta por qué en Hollywood cuesta tanto saber cuándo ha llegado el momento de decir basta.

La última película en la que interpretó a Callahan fue 'La lista negra', estrenada en 1988. Él mismo ha bromeado cuando le preguntaban sobre un posible regreso señalando que ahora el personaje "está jubilado y persigue a los malos con su andador".

"A mí me gusta pasar página"

Además, Eastwood hizo una curiosa reflexión sobre la obsesión con las secuelas en 2003, al comentar que "algunas personas han querido que vuelva a hacer 'Harry el Sucio Sin embargo, en algún momento de la vida ese tipo de cosas dejan de ser un reto. Hay que empezar a crecer interiormente, o uno empieza a retroceder". Tal y como recuerdan en Xataka, es entonces cuando llega la crítica nada disimulada hacia Stallone:

No entiendo a Sylvester Stallone. He oído que va a hacer 'Rocky' otra vez. Tengo la impresión de que solo lo hace por dinero. A mí gusta pasar página.

Eastwood se ha mantenido fiel a sus principios y nunca ha vuelto a recuperar personaje alguno suyo, pero en lo referente a esta acusación sobre Stallone sí que acabó estando algo desacertado. A fin de cuentas, Eastwood se refería a 'Rocky Balboa', una película muy estimable que ofrecía un cierre mucho más satisfactorio a la historia del personaje que la que había ofrecido en la deficiente 'Rocky V'.

Es cierto que luego Stallone volvió a interpretar al legendario Rocky Balboa en las dos primeras películas de la saga 'Creed', pero ahí el personaje tenía una función diferente y encajaba muy bien como complemento de lujo hacia Michael B. Jordan. De hecho, Stallone hasta llegó a ser nominado al Óscar al mejor actor de reparto.

Dicho esto, puede que Eastwood errase el tiro centrándose tanto en Stallone, quien además logró un gran éxito comercial con 'Rocky Balboa', pues tuvo unos ingresos mundiales de 156 millones de dólares cuando había costado solamente 24, pero el mensaje general permanece. Cada vez más da la sensación de que las sagas se exprimen hasta que uno acaba tan cansado de ellas que ensucian el recuerdo general que dejan.

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