Clint Eastwood, sobre la posibilidad de hacer 'Harry el sucio 6': "Está jubilado y persigue a los malos con su andador"

Clint Eastwood nos ha dejado varias interpretaciones memorables a lo largo de su carrera, pero hay un personaje que dejó una huella mucho más profunda que el resto. Me refiero a Harry Callahan, el policía de San Francisco al que dio vida en hasta cinco películas. Muchos se han preguntado alguna vez por qué nunca hubo una sexta, pero hay varios motivos que lo explican.

El primero y fundamental es que 'La lista negra' fue la película menos exitosa de la saga -en parte porque también fue la más cara con un presupuesto de 30 millones de dólares-, recaudando además mucho menos de lo que había conseguido 'Impacto súbito' apenas cinco años antes. Daba la sensación de que el público había perdido el interés en el personaje.

Tampoco ayudó que Eastwood estrenó 'El principiante' en 1990, una buddy movie con ciertos puntos en común con la saga de 'Harry el sucio' que se la pegó en taquilla. Todo podría haberse quedado simplemente ahí, pero el paso del tiempo llevó a que empezase a haber nostalgia sobre el mítico personaje, aunque sin que nunca llegase a concretarse nada.

Su personaje más querido por el público

Ya en pleno siglo XXI, Eastwood recuerda en Los Angeles Times que "de todas las películas que haces, de todos los papeles que interpretas, hay algunos que la gente recuerda con cariño. Harry es del que más oigo hablar a la gente por la calle" y que algunos fans que se encuentran con él incluso llegaban a pedirse que les insultara como si fuera Harry:

Al principio, les decía a estos jóvenes: 'Eso es solo una película, amigo'. Después de un tiempo, simplemente se lo daba. Hacía felices a todos. A veces incluso a mí. A veces incluso lo decía en serio...

Eso sí, el actor tenía claro que un regreso del personaje era poco menos que inviable, llegando a bromear al respecto: "Harry está jubilado. Está en un arroyo, pescando con mosca. Se cansa de usar la caña, ¡y BUM ! O Harry está jubilado y persigue a los malos con su andador. Quizás sea dueño de una taberna. Unos tipos entran y no pagan la cuenta, así que Harry busca debajo de la barra. ¡Eh, chicos, el siguiente trago corre por mi cuenta!".

Con todo, él reconocía que solamente había algo que le llevaría a plantearse la posibilidad de volver: "Me preguntan todo el tiempo. Supongo que si había un guion realmente bueno o algo así, pero ya es bastante difícil encontrar buenos guiones, y más aún uno que tengas que adaptar para que encaje en alguna franquicia". Eso sí, ya por aquel entonces zanjó la cuestión señalando que "las películas que me interesan ahora me llevan a nuevos lugares".

