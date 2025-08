Hace 60 años se estrenó la mejor película del oeste de Clint Eastwood. Hoy puedes ver gratis este extraordinario western

El nombre de Clint Eastwood va a estar asociado para siempre al western. Es cierto que ha abordado todo tipo de géneros, pero su carrera despegó gracias a las películas del oeste que protagonizó a las órdenes de Sergio Leone y luego él mismo incluso dirigiría títulos tan inolvidables como 'El fuera de la ley' o 'Sin perdón'. Sin embargo, mi favorita personal suya siempre ha sido 'La muerte tenía un precio'.

Ya os comenté este punto hace unas semanas, pero he querido aprovechar que hoy tenéis la oportunidad de verla totalmente gratis para hacerlo de nuevo. Para ello simplemente tendréis encender vuestro televisor y poner el canal Trece a partir de las 19:00. Y no busquéis en streaming, que ahora mismo no la encontraréis en ninguna plataforma. Sí os queda la alternativa de haceros con la edición en 4K lanzada por Divisa hace apenas unos meses.

Impecable

A su manera, 'La muerte tenía un precio' fue un paso intermedio entre 'Por un puñado de dólares' -si hasta comparte a Gian Maria Volontè como gran villano de la función- y 'El bueno, el feo y el malo' con Leone aplicando lo que había aprendido en la primera, pero sin llegar aún al exceso de ambición que, a mi juicio, crea pequeñas irregularidades en la segunda. Para mí aquí se da el punto de equilibrio perfecto entre diversión y control de lo que estás haciendo para dar forma a un spaghetti western modélico.

Imagino que los habrá que consideren poco menos que una blasfemia decir que 'La muerte tenía un precio' sea el mejor western de Eastwood, pero es que para mí se trata de un western al que me resulta imposible ponerle pega alguna. Ya no es solamente la madurez de Leone tras las cámaras o el carisma innegable de su protagonista, es que también fue la eclosión de Lee Van Cleef como estrella del género tras años reducido a papeles secundarios.

Tampoco hay que olvidarse de su extraordinario duelo final o de la siempre magnífica aportación de Ennio Morricone en la banda sonora. Todo simplemente encaja a la perfección en una película inolvidable.

