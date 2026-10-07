Hoy en Netflix, una serie diminuta sobre un caso criminal que me atrapó desde el primer episodio. Es si bastante inquietante y va mucho más allá del crimen

El terror también puede esconderse en los lugares más cotidianos. Esa es precisamente la premisa de 'No tengo miedo', una serie que convierte la vida de un grupo de adolescentes mexicanos en el punto de partida de una historia marcada por el misterio, los secretos y una amenaza que parece imposible de comprender.
La serie de Netflix se adentra en el lado más oscuro de la adolescencia a través de unos protagonistas que tendrán que enfrentarse a situaciones que pondrán a prueba su amistad y les obligarán a descubrir algo que puede que quizá prefiriesen no saber.
Sabe jugar con el miedo
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Uno de los principales atractivos de 'No tengo miedo' está en cómo utiliza una historia protagonizada por adolescentes para meterse poco a poco en terrenos mucho más oscuros. La serie no se limita a centrarse en la aventura de un grupo de chavales, sino que aprovecha los miedos, las inseguridades y los conflictos personales de sus protagonistas para construir una atmósfera cada vez más inquietante. Por eso, al final, la serie acaba funcionando tanto para quienes entran por el misterio como para los que disfrutan especialmente de las historias de terror sobrenatural.
Además, la serie sabe muy bien cómo dosificar la información. En lugar de explicar desde el principio qué está ocurriendo, va dejando pistas y preguntas que hacen que cada episodio abra la puerta a nuevas posibilidades. Y esa estructura nos invita a descubrir qué está ocurriendo realmente al mismo tiempo que los protagonistas, manteniendo una tensión constante sin necesidad de recurrir a grandes sustos constantes.
Otro punto que juega a su favor es el del componente grupal. La relación entre los personajes tiene un peso importante dentro de la historia y permite que el misterio avance mientras les conocemos y la serie utiliza esa dinámica para hablar también de la amistad, la confianza y el miedo, haciendo que las decisiones de los protagonistas tengan consecuencias tanto en la investigación de lo que está sucediendo como en sus propias relaciones.
Además, en cuanto al tono, me ha gustado cómo 'No tengo miedo' se mueve en un terreno que llama la atención a distintos tipos de espectadores. Tiene ese equilibrio entre drama adolescente y misterio que permite que la historia avance con ritmo sin convertirse en una serie de terror puro. Y precisamente esa mezcla hace que sea tan fácil entrar en ella y querer saber qué hay detrás de los acontecimientos que ponen en marcha la trama.
Por eso merece una oportunidad si estás buscando una ficción diferente dentro del catálogo de Netflix. 'No tengo miedo' utiliza los códigos del thriller juvenil y el terror sobrenatural para construir una historia de misterio que va aumentando poco a poco su intensidad, pero su mayor interés está en cómo coloca a sus personajes en el centro del conflicto. Es una opción perfecta para este momento, para los que disfrutan descubriendo los secretos de una historia poco a poco y para los que buscan una historia ideal ahora que empieza a oscurecer un poco antes cada vez.
Lo dicho, la tenéis en Netflix.
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