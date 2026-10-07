A Tom Cruise no le preocupa el fracaso de 'Digger', o eso es lo que dice: "Es una película que perdurará en el tiempo"

Si hay alguien en Hollywood que no está acostumbrado a perder, ese es Tom Cruise. Con su eterna sonrisa, sus éxitos constantes en taquilla y su autopercepción de "salvador del cine" que hace películas por y para el público, el fracaso sin parangón de 'Digger' aún le tiene que estar haciendo daño. Sin embargo, obviamente estaba preparado para responder a una posible taquilla baja después de que se hiciera patente que a muy poca gente le interesaba lo nuevo de Alejandro González Iñárritu.

Digger que la quiero

En el podcast 'On Film with Kevin McCarthy', uno de los muchos sitios a donde Cruise ha ido a hacer promoción (que de nada ha valido), el actor trató de explicar que lo que menos le importa es cómo empieza una película, sino su legado: "Cuando hago películas no pienso '¡Primer fin de semana!'. Siento que vamos a crear una obra cinematográfica que perdurará en el tiempo".

El podcast se grabó antes del topetazo, claro, por lo que es aún más interesante ver las opiniones de un Cruise que hasta ese momento no sabía hasta qué punto iba a fracasar con 'Digger': "Hay obras que trascienden... Solo esperas hacer algo que perdure. Pasan muchas cosas cuando estrenas una película. Tuve suerte de estrenar varias en los 80 y 90, cuando duraban un año en las salas. Con 'Rain Man' y 'Nacido el 4 de julio', se proyectaban y proyectaban durante un año. ¿Cómo puedo hacer una película que pueda traducirse y durar y evolucionar? Y siento que eso es 'Digger'. Es una de esas películas".

Con 180 millones de presupuesto y otros 100 de marketing, la película de momento ha recaudado 20,5 millones de vuelta, convirtiéndose no solo en el mayor fracaso de 2026, sino en uno de los mayores de la historia del cine. Está por ver que acabe convirtiéndose en algo más en el futuro, claro. La intención es buena, pero si quería pasar a la historia por sus cualidades y no por motivos extra-cinematográficos, es posible que 'Digger' no fuera la solución.

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