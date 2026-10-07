Willem Dafoe, a sus 71 años: "Nunca soy más feliz que lavando los platos, limpiando el estiércol de los animales o haciendo tareas sencillas"

A sus 71 años, Willem Dafoe puede presumir de una vida entera dedicada a la actuación y de mantener una productividad envidiable. Lejos de bajar el ritmo, el actor llegó a participar en hasta cinco películas distintas en 2025, y más por venir en 2016. Pero no es de su filmografía, a la que le falta algún que otro premio si me lo preguntáis, de lo que voy a hablaros, sino de su filosofía de vida, de cómo encuentra felicidad en lo sencillo.

¿Qué es algo que amas que nadie más en tu vida tiene? "He hablado de ello antes, pero de verdad, nunca soy más feliz que fregando los platos, limpiando el estiércol de los animales o haciendo cosas sencillas donde hay un paso A, B y C. Y puedes vivir en la sencillez de esas tareas", confesó en el podcast Wild Card with Rachel Martin. "Para mí es una buena meditación. [...] Veo a la gente que trabaja en la granja, y cómo so los pone en contacto con la naturaleza y con el flujo, con el ir y venir de las cosas. Y eso, si puedes lograrlo... esa es una de las dificultades de vivir en la ciudad, sabes. Tenemos un vaivén, pero no está controlado por nosotros, o está controlado por la gente, mientras que en el campo el vaivén proviene entero de la naturaleza", agrega la estrella de 'Spider-Man'.

Pequeños placeres en el campo

En resumen, busca en el campo huir del ritmo, a veces agobiante, que puede dar la vida en la gran ciudad. Y es que en la granja, además, encuentra pequeños placeres que sería impensables de obtener en Nueva York o Los Ángeles por citar dos megalópolis: "Lo que más me gusta es acostar a los animales por la noche. […] Hay algo hermoso en que me vean y tener a 35 cabras y ovejas estampidándose hacia mí para que les abra la puerta de su pequeño lugar para dormir. Es algo que me ayuda", continúa la entrevista.

Al final, esta devoción por lo cotidiano no es más que el reflejo de su forma de entender la existencia. Para Dafoe, mantenerse con los pies en la tierra y alejar el ego es indispensable para vivir una buena vida: "Tenemos que acompañarnos mutuamente a casa. Estamos aquí el uno para el otro porque la vida es corta e incierta", expone en otro punto de su conversación con Rachel Martin. Tras 45 años de trayectoria, el actor ha alcanzado el verdadero lujo de la madurez, y la libertad de vivir con sencillez.

Pero por supuesto lo vamos a seguir viendo en Hollywood. Dafoe confirma que actuar sigue estimulándole tanto como estas tareas sencillas que hemos mencionado. Aunque también admite que le gusta variar entre superproducciones y proyectos de corte independiente para mantenerse flexible y activo. Así, este 16 de octubre lo veremos en 'Tenzing', un drama de alpinismo para Apple TV centrado en la figura de Sir Edmund Hillar y Tenzing Norgay, los primeros hombres en pisar el Everest, la cima del mundo.

Para el 8 de enero de 2027 está previsto el estreno en cines de España de 'Licántropo' ('Werwulf'), el nuevo y oscuro trabajo de Robert Eggers. El director ha encontrado en Willem Dafoe a uno de sus colaboradores más recurrentes y camaleónicos, una sociedada que los cinéfilos aplaudimos viendo la capacidad de Dafoe para mimetizarse por completo con el cine de atmósfera opresiva y visceral del cineasta, tal y como se demostró, sobre todo, en 'El Faro', que puedes ver actualmente en Prime Video.

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