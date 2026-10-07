Jack Nicholson no soportó el final de 'El retorno del rey' y se salió del cine. "¡No se acababa nunca!"

Recuerdo perfectamente el primer día que vi 'El retorno del rey'. Fue tras una maratón con las ediciones extendidas de las dos primeras películas, en cine: solo quedaban dos butacas en primera fila y ladeadas, pero lo disfruté como nunca. Sí, fueron unas 11 horas, pero en la Tierra Media siempre son gozosas. Obviamente, esta no fue la misma experiencia para Jack Nicholson que, simplemente, no aguantaba en su butaca tanto ir y venir de personajes.

El señor de los larguillos

Fue Elijah Wood quien lo contó en el programa de Graham Norton: cuando habló con Nicholson del final de 'El retorno del rey', a este no le quedó otra que ser sincero. "Tenía tantos finales. No acababa nunca", afirmó el actor. Honestamente, es difícil no estar de acuerdo, porque la película, en su tramo final, se hace un poco interminable. Y Nicholson no estaba para tonterías: quería los spoilers y seguir adelante.

Me dijo, "¿Qué ha pasado?", y yo "Jack, ¿cómo que qué ha pasado?". Él me respondió "Cuéntame el final", y le dije "Bueno, al final los Hobbits se están diciendo adiós, Frodo entra en el barco y se va a la tierra inmortal". Él culminó "No lo he visto, me he marchado antes del final". Así que básicamente estaba quejándose de que había demasiados finales.

Nicholson, que lleva ya 16 años retirado (más allá de un par de apariciones en 'Saturday Night Live'), no disfrutó de la experiencia cinematográfica de Peter Jackson, por mucho que haya pasado a la historia del cine. Eso sí, si recuerdas la época, no era el único que se quejó de que no se acababa nunca... con toda la razón del mundo. El propio Billy Crystal bromeó en los Óscar "11 nominaciones, una por cada final". Una pulla bien ganada.

En Espinof | Después de 28 años, vamos a ver la película de 'El señor de los anillos' que Peter Jackson siempre quiso hacer para completar su mítica adaptación de Tolkien

En Espinof | Las mejores películas de 2026