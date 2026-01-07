La nueva película de 'El señor de los anillos' lleva 28 años en la mente de Peter Jackson. Este es el motivo por el que ha tardado tanto en hacerse

La nueva película de 'El señor de los anillos' está dando mucho de lo que hablar estos días porque unas declaraciones que Ian McKellen hizo hace meses confirmando su regreso se han hecho virales. Lo cierto es que últimamente no hemos tenido grandes novedades sobre 'The Hunt for Gollum', una película que lleva 28 años en la mente de Peter Jackson, pero que se ha ido retrasando por diferentes motivos.

"Las escenas en las que Gandalf y Aragorn persiguen a Gollum"

La primera vez que Jackson habló sobre adaptar esa historia se remonta a 1998, cuando el rodaje de la trilogía todavía ni siquiera había empezado. Ya entonces era consciente de que había tenido que dejar algunas cosas fuera, y así lo hizo saber en una entrevista concedida a Ain't It Cool News:

Una idea que tengo si la trilogía tiene éxito sería reunir de nuevo al reparto y rodar un par de horas más de escenas para completar El señor de los anillos y convertirlo en una «edición especial» más completa. En otras palabras, escribiríamos y rodaríamos las escenas de Tom Bombadil, o las escenas en las que Gandalf y Aragorn persiguen a Gollum, y su captura por los orcos... y cualquier otra escena que no haya cabido en la versión de 6 horas. Sería una forma genial de crear una «secuela»: ¡ampliar la versión actual de El señor de los anillos de 6 a 8 o 9 horas! Sería la primera vez que se hace algo así.

Pese al atronador éxito que tuvo la trilogía, esa idea fue finalmente descartada -era demasiado cara para el beneficio que podría reportar-, pero Jackson mantuvo en su cabeza la idea de hacer una película puente entre 'El Hobbit' y 'El señor de los anillos'. Es cierto que durante años fue dejada de lado en beneficio de hacer 'King Kong', pero todo volvió a su cabeza cuando inició una colaboración con Guillermo del Toro para llevar 'El Hobbit' a la gran pantalla.

El realizador mexicano recibió de buen grado la idea de que la última película de 'El Hobbit' continuase la historia más adelante de lo que se cuenta en la novela para hacer esa función de película puente. Sin embargo, pronto surgió un problema difícilmente salvable: una disputa legal

Los herederos de Tolkien presentaron una demanda contra New Line en 2008 al considerar que habían recibido la parte de los beneficios que les correspondía por el éxito de 'El señor de los anillos'. Esa disputa finalmente se cerró con un acuerdo extrajudicial valorado en más de 100 millones de dólares, pero la idea de una película puente había sido descartada para entonces.

El propio Del Toro comentaba que "en los cuatro libros que están bajo la protección de los derechos de autor, hay apéndices, ideas y cosas que se pueden rastrear sin riesgo. Pero debo tener cuidado de no sobrepasar los límites. Creemos que hay una manera de crear esta película y hacerla interesante, pero es demasiado pronto". Vamos, que no querían correr riesgos legales.

El proyecto se centró entonces en adaptar en exclusiva 'El Hobbit', pero sufrió un nuevo varapalo cuando el director mexicano anunció que abandonaba en mayo de 2010. Fue entonces cuando Jackson acudió al rescate y el proyecto acabó evolucionando hasta convertirse en una trilogía, pero él mismo reconocería años después que "no sabía lo que estaba haciendo" cuando trabajó en esa película.

El estreno de 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos' en 2014 parecía poner punto y final a la incursión de Peter Jackson en la Tierra Media, pero diez años después se anunció la puesta en marcha de 'The Hunt for Gollum', culminando así lo que parecía haberse convertido en un sueño imposible. Eso sí, Jackson solamente ejercerá como productor aquí, ya que detrás de las cámaras tendremos a Andy Serkis.

En Espinof | Todas las películas del universo 'El señor de los anillos' de Peter Jackson ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Todas las películas de Peter Jackson ordenadas de peor a mejor