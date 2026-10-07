Sean Connery vivió más de 20 años en España, pero en 1999 dijo basta: "No voy a consentir que los vecinos me vean en calzoncillos"

Sean Connery es una de las mayores estrellas de la historia del cine. Es cierto que dar vida a James Bond cambió su carrera para siempre, pero también que protagonizó multitud de películas inolvidables con las que dejó una huella imborrable en el séptimo arte. Sin embargo, lo que ahora nos interesa de él es el fuerte vínculo que llegó a tener con España.

La primera visita del actor a nuestro país en enero de 1964 para el rodaje de 'La colina', regresando apenas cuatro años después para grabar 'Shalako', un western algo olvidado hoy en día que hizo a las órdenes de Edward Dmytryk. Fue durante el rodaje de esta última cuando se integró más en la vida de la provincia de Almería, quedando especialmente impresionado con Aguadulce.

Connery volvió en varias ocasiones a Almería, pero fue en Marbella donde decidió fijar su residencia fija en los años 70, comprando Malibú, una mansión situada en la zona de El Rodeo, entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara. Durante muchos años fue una finca bastante aislada del resto que permitió llevar al actor una vida plácida y relajada junto a su mujer Micheline Roquebrune.

La llegada de Jesús Gil

Todo empezó a complicarse con la llegada de Jesús Gil como alcalde, pues la relación entre ambos no fue demasiado buena, especialmente tras el movimiento de usar un vídeo de él jugando al golf con fines promocionales sin contar antes con su permiso. Sin embargo, fue el desarrollo urbanístico fomentado por Gil lo que hizo que su amor hacia Marbella se marchitase.

Fue en 1999 cuando Connery vendió Malibú por un precio aproximado de 5,5 millones de libras, estableciendo su nueva residencia en Bahamas, donde ya vivió de forma permanente hasta su muerte el 31 de octubre de 2020 a los 90 años de edad. Allí encontró la paz que tenía en Marbella, pero que perdió con el crecimiento urbanístico en la zona.

Eso sí, su vínculo con Marbella reapareció con el Caso Goldfinger, donde se investigó la recalificación de los terrenos donde estaba Malibú para construir 72 nuevas viviendas de lujo. Los cargos contra él fueron desestimados, pero fue durante el juicio del mismo donde Juan Antonio Roca, por aquel entonces responsable de Urbanismo de Marbella, dio un dato muy jugoso sobre qué motivó de forma definitiva la marcha del actor de la ciudad.

Sean Connery en 'Zardoz'

En declaraciones de la época recogidas por El País, roca relató a la Audiencia de Málaga que Connery le dijo a Gil durante una cena que "no voy a consentir que los vecinos me vean en calzoncillos", en alusión a esa preciada intimidad que había perdido por las casas que se habían construido alrededor de Malibú, así que se fue para siempre de Marbella.

Eso sí, su marcha a Bahamas fue una decisión meditada con cierta calma, pues fue a mediados de los 90 cuando empezó a pasar temporadas cada vez más largas en Lyford Cay, uno de los barrios más ricos del mundo. Allí volvió a encontrar esa tranquilidad que tanto ansiaba para disfrutar de su jubilación y poder jugar al golf sin que nadie le molestase.

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