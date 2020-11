De competir en Mister Universo a "me cansé de lidiar con idiotas": 13 anécdotas de Sean Connery que quizá no conozcas

La triste muerte de Sean Connery nos ha dejado sin uno de los más grandes actores que nos ha dado el mundo del cine. Hace unos días, Michael Bay compartió una curiosa historia en su sentido homenaje al intérprete de 'La Roca' y ahora hemos querido recuperar otras 13 increíbles anécdotas del mítico actor que quizá nos conozcas. Os dejamos con ellas:

Pudo ser Mister Universo

Sean Connery compitió en Mister Universo en 1953. No hay una unanimidad total sobre qué tal le fue, pero la versión más extendida es que quedó en tercera posición en la categoría en la que participó. Eso sí, su pasión por este mundo no duró demasiado porque no le gustaban los métodos de los americanos, para los que primaba el músculo puro, negándose a la actividad atlética, algo más del gusto de Connery.

Logró derrotar a seis miembros de la violenta banda de criminales Valdor

Cuando trabajaba en Edimburgo en un teatro, seis miembros de la violenta banda de criminales Valdor intentaron robarle la chaqueta, pero logró deshacerse de todos ellos. Más tarde contraatacaron para dejarle las cosas claras, pero logró golpear las cabezas de dos de ellos entre sí y a partir de entonces le respetaron y no volvieron a meterse con él.

Decidió ser actor tras rechazar una oferta del Manchester United

Connery recibió una oferta de Sir Matt Busby valorada en 25 libras a la semana para pasar a formar parte de las filas del Manchester United. Era muy tentadora, porque el escoces amaba el fútbol, pero acabó rechazándola por el siguiente motivo: "Realmente quería aceptarla porque amaba el fútbol, pero me di cuenta de que la decadencia de un futbolista de alto nivel podía llegar a los 30 y yo ya tenía 23. Decidí ser actor, y esa resultó ser de mis decisiones más inteligentes".

Consiguió el papel de James Bond por su forma de moverse

Por lo visto, la prueba que hizo Connery para dar vida a James Bond no fue especialmente bien y se habría quedado sin el papel de no ser porque la mujer del productor Cubby Broccoli le comentó a su marido que le había visto marchándose hacia su coche y que "se mueve como una pantera". Eso le convenció para darle otra oportunidad al actor y supo aprovecharla.

Casi se lo come un tiburón

Rodando una escena de 'Operación Trueno', su cuarta aventura como James Bond, con tiburones, lo que protegía a Connery de los animales no cumplió su función y estuvo cerca de ser devorado por uno de ellos. Terence Young, director de la película, recuerda que incluyó algún momento en la misma en la que el terror que se puede ver en la expresión del actor es genuina.

Le gustaba escribir poesía

Connery vivió en la casa de John Boorman durante el rodaje de 'Zardoz' y el director recordó en el audiocomentario de la edición doméstica de la película que al actor le gustaba retirarse cada noche a su habitación a escribir poesía, aunque difícilmente encontraremos pruebas de ello porque: "Nunca ha enseñado su poesía a mí o cualquier otro que yo sepa, pero él escribe poesía".

Steven Seagal le rompió la muñeca preparándose para 'Nunca digas nunca jamás'

Connery entrenó para las escenas de artes marciales de 'Nunca digas nunca jamás' con un por aquel entonces desconocido Steven Seagal. El escocés le pidió a Seagal que fuese duro con el, lo cual llevo a que le rompiese accidentalmente la muñeca. Eso sí, Connery no se enteró de ello hasta años después, así que tan grave no debió ser.

Hizo llorar a Richard Gere haciéndole una pregunta

Connery coincidió con Richard Gere en el rodaje de 'El primer caballero' y un dia estaba tan molesto que se enfadó con él por llegar tarde al rodaje y le preguntó dónde había estado. Al acabar de rodar la escena, Gere se fue a su tráiler, donde se derrumbó y empezó a llorar. Tan incapaz se vio de enfrentarse a Connery que mandó a su asistente para informar de su malestar al legendario actor escocés.

Se vio involucrado en una trama urbanística en Marbella llamada Caso Goldfinger

Connery tuvo una casa en Marbella durante varias décadas, pero su amor por la ciudad fue apagándose en los años 90 por los cambios en la misma introducidos bajo el mandato de Jesús Gil, a quien el actor detestaba. Acabó tan cansado que vendió su villa a pie de mar llamada Malibú y se mudó a las Bahamas.

El problema fue que la venta de la misma dio pie a una operación urbanística ilegal y de blanqueo de capitales que acabó salpicando al mítico actor. Eso sí, él se negó a declarar durante años y finalmente lo hizo desde Bahamas en 2014 en la que negó todos los cargos y también someterse a la jurisdicción del juzgado español "en modo alguno" en este caso Goldfinger.

Se quedó a vivir en Alcatraz mientras se rodaba 'La Roca'

Por lo visto, al actor no le gustaba nada tener que hacer todos los días los viajes en barco para ir a Alcatraz, por lo que pidió a los productores que le construyeran una cabaña allí mismo y accedieron a su petición. Eso sí, algo me dice que nuestro concepto de una cabaña es muy diferente al que tendría Connery.

Fue elegido el hombre más sexy del siglo XX

Siempre se dijo que Connery era un hombre muy atractivo, algo que fue reconocido por la revista People con el título de hombre más sexy vivo en 1989, pero la revista New Woman fue más allá en 1999 al salir elegido el hombre más sexy del siglo por encima de duros competidores como Brad Pitt, Mel Gibson o Paul Newman

Perdió casi 500 millones de dólares por rechazar 'El señor de los anillos'

Es bastante conocido el hecho de que rechazó hacer tanto de Gandalf en 'El señor de los anillos' como de Morfeo en 'Matrix' porque no entendió los guiones, pero el caso de la trilogía de Peter Jackson fue especialmente doloroso para su bolsillo. Por lo visto, le ofrecieron de sueldo 10 millones de dólares y un 15% de las ganancias en taquilla, lo cual le hubiese reportado unos ingresos de alrededor de 480 millones de dólares.

Se llevo a matar con el director de 'La liga de los hombres extraordinarios'

Connery odió trabajar en 'La liga de los hombres extraordinarios', a la postre su última película en acción real. Desde los retrasos por un rodaje problemático hasta sus choques con el director Stephen Norrington, quien llegó a detener un día el rodaje porque un elemento de atrezzo no lucía suficientemente bien.

El actor reconoció que no estaba nada contento con el trabajo de Norrington, de quien dijo que debería haber sido encerrado por loco y que nunca deberían haberle confiado tanto dinero. Esa experiencia acabó llevando a su retiro porque "me cansé de tener que lidiar con idiotas".