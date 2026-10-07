En 4 días regresa uno de los mayores animes de la historia. Un clásico que vuelve con fuerzas renovadas y dispuesto a recuperar el trono

Poquito a poco van llegando los estrenos de otoño, y la verdad es que este último trimestre del año viene calentito. Especialmente porque supone un punto de inflexión para muchas de las series que se verán esta temporada, incluyendo el regreso de 'Black Clover' para adentrarse en su arco final y una nueva etapa para 'The Apothecary Diaries'.

Aunque con permiso de Asta y Maomao, hay otro regreso que tiene de cabeza a los fans del anime: el de Goku y 'Dragon Ball Super', que vuelven a la televisión tras ocho años fuera de antena.

Abriendo una nueva era

El anime de 'Dragon Ball Super' se despidió en 2018, y aunque desde entonces hemos tenido dos películas canon para cines Goku ha estado prácticamente desaparecido desde entonces.

En 2024 regresó brevemente con el anime original 'Dragon Ball Daima', pero con todos los arcos de 'Super' que quedaban pendientes de adaptar a anime, los fans de Akira Toriyama llevaban unos cuantos años tirándose de los pelos. El momento por fin ha llegado, ya que 'Dragon Ball Super' regresa a la tele esta misma semana, el próximo 11 de octubre.

Lo hace con una puesta a punto, con un remake de 'La batalla de los dioses' y los primeros arcos de la serie en el que Toei Animation ha puesto toda la carne en el asador. Para encumbrar 'Dragon Ball' al nivel de animes contemporáneos como 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen' se ha apostado por una animación mucho más cuidada, un ritmo mejorado sin relleno ni extensiones innecesarias e incluso un nuevo doblaje y sonido para algunas escenas.

Podremos seguir esta nueva etapa del anime primero a través de Crunchyroll y AnimeBox, donde se podrá ver en versión original subtitulada casi según se emiten los nuevos capítulos en Japón. 'Dragon Ball Super: Beerus' también se podrá seguir en Netflix, aunque aquí la emisión llegará con algo de retraso y el primer episodio no estará disponible en la plataforma hasta el 16 de octubre.

¿Y después? Pues 'Dragon Ball Super' ha cogido fuerzas, ya que tras los enfrentamientos contra Beerus y Freezer le toca el turno a Moro. Ya se ha confirmado que está en marcha 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol' para adaptar el Arco de Moro, aunque tendremos que esperar a 2027 o 2028 para que los planes de Toei se terminen de materializar.

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