'Dragon Ball Super' vuelve por partida doble. El anime prepara un regreso muy especial tomando notas de 'One Piece', y el primer vistazo es explosivo

Desde que terminó la emisión de 'Dragon Ball Super' en 2018 prácticamente todos los años nos llegan "leaks" y rumores supuestamente fiables de que, va, esta vez sí que sí, el anime estará de vuelta próximamente.

El calendario seguía pasando de página sin que pareciese que el regreso de Goku al anime fuese a estar remotamente cerca, pero este fin de semana por fin los responsables de 'Dragon Ball' nos han dado la alegría que veníamos esperando.

¿Dónde nos quedamos?

Este 25 de enero se celebró en Japón el Dragon Ball Genki Dama Festival, un evento dedicado enteramente a la obra de Akira Toriyama. Entre otras cosas se anunció más material y DLC para el videojuego 'Sparking! Zero', pero lo más jugoso fue el regreso del anime de 'Dragon Ball Super', que demuestra que Toei Animation ha sacado las lecciones adecuadas de 'One Piece'.

De entrada tendremos un remaster del arco de Beerus de 'Dragon Ball Super', utilizando los capítulos que se emitieron en su día como base pero mejorando el ritmo, la animación y los efectos. Vamos, algo similar al remaster que se marcaron con el Arco de Isla Gyojin de 'One Piece' para traer 'Dragon Ball Super' al nivel visual de los animes más modernos.

El primer vistazo se dejó ver durante el evento y pinta tremendo, demostrando que ahora Toei también está intentando primar la calidad sobre la cantidad. Por ahora no hay una fecha de estreno concreta, aunque se espera que este remaster de 'Dragon Ball Super' arranque en otoño de 2026, como apuntan desde las redes sociales del anime. Esta remasterización continuaría hasta ponernos al día con todo 'Super' y ahora viene lo más jugoso.

Toei ha confirmado que ya está en marcha 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol', que por fin se encargará de adaptar el arco de Moro del manga. Teniendo en cuenta que Beerus llega primero, podemos esperar que la Patrulla Galáctica haga su debut a lo largo de 2027.

Después todavía nos quedaría por delante el arco de Granolah y los arcos del Instituto centrados en Goten y Trunks, así que aún hay bastante mandanga por delante. La gran pregunta que queda pendiente es qué ocurrirá con el manga que dibuja Toyotaro, que continúa en hiato hasta nuevo aviso... Pero, por lo menos, ya sabemos que Goku y compañía regresan al mundo del anime muy prontito.

