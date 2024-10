Vuelve el anime de 'One Piece', pero no como nos gustaría. Dónde y cuándo ver en streaming el "regreso" de los Sombrero de Paja a Isla Gyojin

Hace unas semanas nos llevamos una sorpresa mayúscula cuando se anunció que 'One Piece' se iba a un hiato de seis meses por primera vez en su historia. El anime lleva en emisión continua desde 1999, y aunque a veces ha tenido pequeños parones puntuales o capítulos recopilatorios, nunca se ha detenido durante tanto tiempo.

El equipo de Toei Animation quiere lucirse adaptando el manga de Eiichiro Oda, y eso lleva tiempo. Pero mientras retomamos la trama de Egghead, el anime de ''One Piece' no se para del todo, si no que nos traerá un remaster de la Saga de Isla Gyojin.

Vuelta al (segundo) inicio

Mientras llega abril de 2025, en lugar de nuevos capítulos volvemos un poco al pasado para revivir la Saga de Isla Gyojin, que comienza con el reencuentro de la tripulación de Luffy tras un salto temporal de dos años.

Toei ha querido refrescar este arco argumental retocando el acabado y la animación para acercarlo al aspecto moderno del anime, y por ahora los primeros adelantos tienen muy buena pinta. Aunque, sin duda, el aspecto más jugoso de este remaster es el ritmo, porque pasaremos de 58 episodios a tan solo 21... Así que podemos esperar que se eliminen flashbacks y alargamientos innecesarios con planos que duran una eternidad.

Originalmente estaba previsto que el regreso a Sabaody e Isla Gyojin arrancase el pasado 27 de octubre, pero un cambio en la programación de la televisión japonesa ha retrasado la emisión. Se celebraba un importante torneo de baseball, el deporte más seguido de Japón, así que finalmente 'One Piece' regresará el próximo 3 de noviembre.

Al igual que el resto del anime, podremos seguir esta versión "refrescada" de 'One Piece' a través de Crunchyroll, donde se emiten los nuevos episodios cada capítulo. Y tras estos 21 episodios, podemos esperar que 'One Piece' retome el arco actual en abril, aunque no habría que descartar que más adelante Toei también se lance a seguir remasterizando (y recortando) las siguientes sagas de Nuevo Mundo.

