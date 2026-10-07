Pedro Ruiz (79 años), sobre 'La bola negra': "Es como si los Javis hubiesen rodado 50 cortos de 2 minutos, intentando superar con el siguiente al anterior"

Creo que no miento si digo que casi todo amante del buen cine en España ha ido a ver durante las últimas dos semanas 'La bola negra'. Es un éxito que, además, parece estar conquistando a todo aquel que la ve. Ese es el caso, por ejemplo, de Pedro Ruiz, el presentador de televisión, que no quiso perder la ocasión de compartir su opinión hace unos días tras pasar dos horas intensas y cargadas de emoción frente a la pantalla.

El también actor, escritor, cantante y humorista subió un vídeo a TikTok donde no se anda con rodeos y afirma que la producción dirigida por los Javis es una "peliculaza" impecable y con una factura técnica de 10. Destaca su estructura, comparándola con una sucesión de cortometrajes brillantes que buscan superarse constantemente, y también elogia su capacidad como para reivindicar los derechos LGTBIQ+, visibilizando el sufrimiento histórico del colectivo. Mejor os dejamos directamente sus palabras:

"Me gustó, y aquí voy a hablar sencillamente como un aficionado al cine. Es una película, naturalmente de autor, con una factura espectacular. Espectacular es espectacular, en mayúsculas y con guiones para separarlo. Es como si los Javis hubieran rodado 50 cortos de dos minutos, por decir algo, intentando superar cada uno al anterior, y así transcurre la película. Desde ese punto de vista es intachable".

El momento que destaca de 'La bola negra'

"Para resumir, y sin ser crítico, digo y diría esto: no es una película más, es una peliculaza. Y, desde el punto de vista de la factura y también del criterio, felicito a los Javis", añade en líneas finales, tras recordar un momento en que Lorca dice: "Nosotros, los que somos de la cáscara amarga". "Era un modo de evitar nombrar directamente su condición, una personalidad que tenían con nobleza y pleno derecho", destaca.

Pedro Ruiz se sume así a los más de dos millones de españoles que ya han ido a ver la película, que ha permitido a 'La bola negra' recaudar cerca de 15 millones de euros en dos semanas, así como a los cientos de miles de personas que no dudan en recomendar su visionado como demuestra su 8,1/10 en webs de reseñas. Ahora 'La bola negra' se prepara para su debut en Estados Unidos en nada, este próximo 17 de octubre.

Recordad que la película se distribuirá después a nivel internacional por Netflix, mientras que en España ha sido Movistar Plus quien se ha hecho con los derechos de explotación de lo que es, sin duda, uno de los fenómenos cinematográficos del año dentro de nuestras fronteras, y que apunta también a poder hacer historia para el cine español en la próxima gala de los Oscar. Tocará desearles suerte en Los Ángeles.

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